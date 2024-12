Dvě exkluzivity z PlayStationu 5 se chystají na PC. Last of Us Part II stíhá vydání druhé seriálové řady

The Last of Us Part II Remastered

Vypadá to, že novým intervalem pro portování her z PlayStationu, je 14 měsíců. Přesně tak to totiž vychází nejen u druhého Spider-Mana, který nás čeká v lednu, ale také u The Last of Us Part II, které PC hráči dostanou do rukou 3. dubna příštího roku.

Pokračování postapokalyptického příběhu, jehož velkou část odehrajeme za Ellie, v době vydání pořádně zarezonoval herním světem, což se dost možná v dubnu zopakuje nejen díky portu remasteru, pomůže domu i vydání druhé řady seriálové adaptace. Ta sice datum premiéry zatím nemá, ale lze předpokládat, že Sony bude chtít vydání seriálu a hry skloubit.

PC verze vyjde rovnou se všemi vylepšeními včetně komentářů od vývojářů, nedokončených úrovní v Lost Levels a rogue-like režimu No Return, kde si zahrajete za plejádu různých postav. Na portu spolupracují týmy Nixxes a Iron Galaxy. Snad tedy PC verze nebude vypadat tak jako remaster prvního dílu, který při vydání byl docela rozbitý.

Final Fantasy VII Rebirth

Na pokračování kompletní předělávky sedmého dílu Final Fantasy nebudeme muset čekat dlouho. Rebirth na PC vychází 23. ledna a na Steamu ho rovnou najdete s 30% slevou. Kandidátem na letošní hru roku nebyl jen tak. Jde o gigantické dobrodružství, které vás provede rozlehlými oblastmi umírajícího světa, skrz který půjdeme po stopách Sephirotha.

Pokud se vám Rebirth líbí, rozhodně si nejprve dejte Remake, který na PC dorazil v roce 2022. Příběh je tady totiž jedním z nejdůležitějších aspektů celé série. Rovnou si můžete projít i hardwarové požadavky. Abyste si vůbec zahráli, musíte mít grafickou kartu s podporou ray tracingu. Minimum tak je GeForce RTX 2060 od Nvidie nebo Radeon RX 6600 od AMD.