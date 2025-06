Dying Light dostalo vylepšení po 10 letech. Vypadá i zní lépe. Update je k dostání na PC i konzolích, zapomnělo se jen na Switch

Od polského Techlandu by se mohla spousta vývojářů učit, jak se mají starat o svoji hru. Vedle různých přídavků a vylepšení chystají další novinky pro Dying Light, a to tato zombie akce původně vyšla před více než 10 lety. Nejsou to žádné maličkosti. I když to není přímo remaster, verze Retouched výrazně zlepší kvalitu grafiky.

Technický ředitel projektu Grzegorz Świstowski si pochvaluje výhodu vlastního enginu. „Jednou z nejlepších věcí je, že lidé, kteří ho vytvářejí, sedí o místnost vedle. Během uplynulých let jsme do něj přidali a upravili řadu věcí, také jsme se naučili, jak z něj dostat víc, než jsme byli schopni dřív. Jednoho dne někdo začal aplikovat nové znalosti na staré assety - a pak nám docvaklo, že to takhle můžeme udělat s celou hrou."

Výsledkem je, že Dying Light po tomto updatu vylepší hlavně kvalitu prostředí, nasvícení a vykreslování. Udělali také menší změny v kódu hry, které ve výsledku udělají znatelný rozdíl. Třeba detaily v prostředí se budou moci renderovat ve vzdálenosti o 80 % větší, než bylo dřívější maximum. I přes vylepšení si vývojáři dali záležet na tom, aby se zachovaly původní hardwarové požadavky. Obzvlášť na konzolích neměli moc prostoru k manévrování, ale nakonec to prý zvládli vychytat.

K projektu se také vrátil skladatel Paweł Blaszczak, který vytvořil remaster kompletního soundtracku se vším všudy. Spadají sem nejen všechny skladby, Blaszczak si pohrál i s ambientem a přihodil několik nových songů.

Retouched dorazilo na PC, PS4, PS5, XO a XSX už ve čtvrtek. Každý majitel hry ho dostane zdarma. Hráči na Switchi si ale musejí nechat zajít chuť. Pro jejich verzi se totiž update neplánuje a podle informací IGN se nechystá ani port pro Switch 2.