Dying Light: The Beast původně vznikalo jako rozšíření. Někteří majitelé dvojky ho dostanou zdarma

Polský Techland na Gamescomu představil další přírůstek do své zombie série. Dying Light: The Beast bude o něco komornější, máme očekávat zážitek zhruba na 20 hodin. Důvodů, proč je v porovnání s číslovanými díly menší, je několik, ale tím hlavním je, že podle prvotního plánu mělo vyjít jako rozšíření pro druhé Dying Light. Beast bude samostatným příběhem, v němž sehraje hlavní roli Kyle Crane.

Vzhledem k tomu, že fanouškům byla slíbena dvě příběhová DLC pro druhý díl a ve výsledku vyšlo jen jedno, učinil Techland snad to nejlepší gesto, se kterým v této situaci mohl přijít. Pokud jste si koupili Ultimate edici druhého Dying Light, tak The Beast dostanete zdarma. V případě, že máte základní edici, stále si můžete dokoupit upgrade na tu ultimátní. Tato možnost ale z digitálních obchodů zmizí 30. září.

Důvod, proč nakonec The Beast vyjde tímhle způsobem a proč tak nabobtnal, by si nedokázal tipnout snad nikdo. Vývojáři přehodnotili svoje plány poté, co unikl příběh plánovaných DLC. To je postrčilo k tomu, aby se vydali jinou cestou a přivedli zpět na scénu Kylea, protagonistu prvního dílu. Zároveň dodávají, že není potřeba znát předchozí díly, The Beast má bez problému fungovat jako úvod do série Dying Light.

O hře samotné a jejich mechanikách toho zatím moc nevíme. Už v traileru jsme ale dostali pár ochutnávek toho, jaké schopnosti bude Kyle moci využívat. Tymon Smektala, ředitel vývoje značky, řekl v rozhovoru pro PC Gamer, že mu pomohou během boje i pohybu v prostředí. Kyle umí skákat výš a běhat rychleji, čímž se může pohybovat více efektivně. Do vínku dostane nový strom schopností. Co všechno v něm najdeme, zatím můžeme jen odhadovat. To platí i v případě data vydání. Máme jisté alespoň to, že Dying Light: The Beast vyjde na PC, PlayStation a Xbox.