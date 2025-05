EA propouští a zastavuje vývoj dalších závodů rallye. Nevyjde ani nová hra ze série Titanfall

To, že herní průmysl nezažívá nejlepší časy, pozorujeme už několik let. EA není výjimkou a přicházejí další zprávy o propouštění a rušení projektů v jeho studiích. Další vlnu odstartovala zpráva od studia Respawn, tvůrců Titanfallu a série Star Wars Jedi. Kromě toho, že už loni zrušili připravovaného Mandaloriana, nyní končí vývoj u dalších dvou projektů v rané fázi vývoje. Soustředit se budou výhradně na Apex Legend a zmíněnou série Jedi.

Propouštění se dotklo také týmu Codemasters, který je známý hlavně díky svým závodním hrám. Tady je dopad ještě větší, protože EA pozastavilo vývoj dalších rallye her. Změny potvrdil mluvčí studia webu VGC. Prý se snaží co nejvíc vývojářů přesunout k dalším projektům vznikajícím pod labelem EA Sports. Codemasters tedy od rallye dávají ruce pryč po několika desítkách let. Dlouhou dobu pracovali s oficiální licencí WRC, s partnerstvím už se dál nepočítá. EA Sports WRC je tedy jejich posledním dílem.

Celkově mělo přijít o místo přes 300 zaměstnanců. O jednom z projektů, který kvůli propouštění nevznikne, reportuje Bloomberg. V Respawnu měla vznikat další hra ze série Titanfall. Projekt s označením R7 podle popisu ale nezní jako pořádný třetí díl, který fanoušci dlouho vyhlížejí. Místo toho šlo o extrakční střílečku zasazenou do tohoto sci-fi univerza. Vypadá to, že extrakční střílečky jsou nový battle royale - každý velký vydavatel musí mít vlastní.

Vývoj zrušeného Titanfallu vedl Steve Fukuda, který si měl zopakovat stejnou pozici z tvorby předchozích dílů série. Že se na něčem takovém v Respawnu pracuje, jsme se dozvěděli už na začátku minulého roku, kdy existenci projektu potvrdil vedoucí studia Vince Zampella.