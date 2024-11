EA se chce s Battlefieldem vyhnout dalšímu průšvihu. Nový díl podrobí mnohem většímu testování

Několikrát jsme slyšeli o tom, že další díl ze série Battlefield bude jiný. Dice nám z něj ale zatím nic neukázalo. S novinkami přichází web Insider Gaming, podle kterého chce EA udělat vše pro to, aby se start jejich nové střílečky obešel bez problémů. Čemuž se nemůže nikdo divit po tom, jak to vypadalo při vydání Battlefieldu V a posledního 2042.

V rozhovorech se často o novém Battlefieldu mluví jako o návratu ke kořenům, který se bude soustředit na bitvy na otevřených mapách a kompletní zničitelnost prostředí. EA do něj zároveň nalilo nejvíc zdrojů v historii značky a momentálně kromě Dice na vývoji spolupracují také studia Motive, Criterion Games a Ripple Effect. Je tedy řeč o gigantickém projektu.

Prý už v této fázi má EA zájem o zpětnou vazbu. Testování od externích hráčů má probíhat mnohem obšírněji než u jakéhokoliv z předchozích dílů. Nový Battlefield se bude snažit hráče udržet samozřejmě i následující měsíce po vydání. V tomto směru jsou ohlasy komunity také neocenitelné. Vzhledem k tomuto postupu můžeme očekávat, že se Battlefield ještě před vydáním otevře nejen testerům, ale i široké veřejnosti. To ale hodně předbíháme. EA nám nic konkrétního o jeho gigantovi neprozradilo. Že by se ukázal na prosincových The Game Awards?