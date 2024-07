EA Sports FC 25 se naplno představí zítra. Na přebalu ultimátní edice je pětice světových fotbalistů

Minulý týden se k nám ze zákulisí dostaly první informace ohledně letošního ročníku fotbalu od EA. Jestli má opravdu vyjít 27. září, jak spekulace uvádějí, se dozvíme už velmi brzy. Na zítřek se totiž chystá velké odhalení, které můžete sledovat živě od 18:00 našeho času na YouTube.

S oznámením se dostal do světa také přebal pro ultimátní edici hry. Na něm se ukázalo hned pět světově známých jmen. Konkrétně jsou to David Beckgam, Zinedine Zidane, Jude Bellingham, Aitana Bonmatí Conca a Gianluigi Buffon. Pokud se potvrdí další domněnky, tato edice by se měla prodávat za 100€ (cca 2 500 Kč) a vedle bonusů do Ultimate Teamu s ní hráči dostanou přístup do hry o týden dříve. Ohledně platforem pak má stále platit, že FC 25 vedle PC, PS5 a XSX nevynechá ani PS4, XO a Switch.