EA Sports FC 25: Tipy a triky pro začínající i pokročilé fotbalisty

Rady začátečníkům u herní série, která je s námi tak dlouho, se mohou zdát někomu úsměvné, zvláště pokud jste pravidelný pařan. Jenže hráč, který poprvé vstoupí na virtuální pažit může ve velmi krátké době nabýt chaotického dojmu ze všech těch možností, které nový fotbal od EA přináší. Přicházíme proto se tipy a radami, které by vám mohly pomoct v cestě za vysněným týmem, hráčskou legendou nebo za zlepšením schopností pro hraní proti kámošům. Recenze hry EA Sports FC 25. Konečně pořádný fotbal Začněte s Rushem co nejdříve Tento bod je určený opravdu těm z vás, kteří fotbal od EA vidí poprvé. Než začnete se všemi náročnějšími režimy, vyzkoušejte si nejdříve Rush. Jedná se o mód zjednodušené kopané pět proti pěti. Jde o to si co nejdříve osahat ovládání a naučit se alespoň nějak pohybovat po trávníku. Pravidla jsou zjednodušena, hřiště zmenšeno a hrát se dá jak proti počítači, tak proti živým hráčům. Do Rushe se dostanete jak z hlavního menu, tak ze všech hlavních režimů hry. Navíc si jeho hraním vyděláváte bonusy v Ultimate teamu i v Kariéře. Je to ideální startovací nástroj pro úplné začátečníky.

Pokračování 2 / 10 Kariéra slouží jako výborný výukový materiál Až vám přijde, že Rush je přeci jenom takový sranda fotbálek a chtěli byste mezi velké kluky, doporučuju spustit režim Kariéry. Vytvoříte si hráče, zvolíte si preferovanou pozici a herní charakteristiky, no a vaše cesta za slávou může začít…a začne na tréningu. Naštěstí jsou tréningy zpracovány tematicky, jsou hlavně krátké a poměrně zábavné. To, že se váš svěřenec zlepšuje každým tréningem, je sice fajn, důležitější je, že se zlepšujete vy sami a dostáváte ovládání do krve. To bude pro váš budoucí postup stěžejní. Pamatuji se, že jsem svého času absolvoval všechny tréningy v kariéře jen abych pochopil herní zákonitosti a jak to všechno vlastně spolu souzní.

Pokračování 3 / 10 Čtěte všechny návody a tipy Při prvním spuštění každého režimu a nového zobrazení obrazovky vás hra zpomalí a alespoň heslovitě se vám snaží vysvětlit, co se zrovna teď od vás očekává, jak co funguje a kde kliknout. Nebuďte netrpěliví, nepřeskakujte a čtěte. Autoři to s vámi myslí dobře, alespoň tady. Krátkým zdržením si ušetříte hodně času v budoucnu pracným dohledáváním na internetech. K té trpělivosti se vrátím ještě později.

Pokračování 4 / 10 Neutrácejte ani korunu Když úplně poprvé spustíte Ultimate team, což je už dlouhé roky nejmasivnější herní režim, může se v tom návalu informací člověk lehce ztratit. V čem se nováček ztratí určitě, je absolutní nepřehlednost v balíčcích s hráči a z výpočtu pravděpodobností, co vlastně najde uvnitř nebo spíše nenajde. Poslední dobou EA emitují tolik nejrůznějších variant balíčků, že se v tom ztratí i zkušený borec. Moje rada zní, nekupujte nic. Každému radím můj recept, který se mi osvědčil z minulých let. Poctivým hraním, plněním hráčských výzev a herních úkolů si nakonec vytvoříte konkurenceschopný manšaft. Neposlouchá se to možná dobře, ale takové to občasné investování do balíčku z kapesného nebo výplaty je absolutně k ničemu. Raději ty peníze ušetřete a hledejte jinou cestu. Je nutno uznat, že EA tím poměrně velkým množstvím odměn, které za hraní dostanete, jde každým rokem víc a víc hráčům naproti a snaží se zamaskovat jinak velmi úspěšný hazard.

Pokračování 5 / 10 Věnujte pozornost taktice a hráčským rolím V letošním ročníku hraje role týmové taktiky mnohem větší význam, než tomu bylo kdysi. Autoři se nebáli přepracovat původní systém a mohu říct, že se jim to povedlo. Nejdřív je dobré zvolit si formaci. Doporučuji ze začátku něco více defenzivního. Následně při nastavování individuálních hráčských taktik se držte toho, co vám napovídá hra. Pokud má jeden záložník vlohy pro tvorbu hry a druhý pro tvrzení defenzívy, nesnažte se to násilím změnit. Znaménka + a ++ vám u jednotlivých hráčských taktik napoví, co bude aktuálně nejlepší volba pro jednotlivé svěřence. Popisky jsou jasné a zřetelné.

Pokračování 6 / 10 Kvalitní hráči za rozumnou cenu V aukci se denně objeví milióny hráčských karet, ale vy nechcete ztrácet čas pročítáním jednotlivých statistik a dumáním nad výhodnosti toho či tamtoho křídelníka, zejména, když nemáte čas ani peníze je vyzkoušet oba. Tady bych vás rád odkázal na nespočet volně dostupných návodů (třeba na Futbinu), které vám doporučí ty nejlepší hráče na jednotlivé pozice do určité finanční hranice. A vězte, že i za několik set mincí se dá pořídit hráč, který na první pohled nevypadá nijak zvláštně, ale statisíce hráčů už za vás tu testovací práci udělalo a vy jenom využijete jejich doporučení a ušetříte si moře času a peněz.

Pokračování 7 / 10 Není na vině hra, ale dovednost Fotbal je krutá hra, Herry Kane potvrdí. A ten digitální je ještě o kus krutější. V minulých letech při mé trudné cestě k první divizi padlo několik ovladačů hrdinskou smrtí, něž jsem došel k poznání, že všechny selhání jsou čistě moje nešikovnost a zlobit se na hru, ovladač, nepřízeň božstev nebo ranní nevolnosti nemá vůbec žádný význam. Pokud to myslíte vážně a chcete se dopracovat do elitní divize, navíc bez velkých finančních investic a s rozumným týdenním herním plánem, jde to. Avšak dostat do rukou všechny potřebné finesy a naučit se číst hru, vám nějaký čas zabere, nebojím se říct i rok. Můžete si dnes najmout i živého virtuálního kouče, ale ani tady nedám doporučení. Ten pot za vás stejně nikdo neprolije. Takže trénujte, cvičte a posouvejte se po milimetrech. Rychleji to nejde.

Pokračování 8 / 10 Maximalizujte zisk a minimalizujte časový vklad V rámci Utlimate teamu máte možnost si zahrát několik herních variant - Rivals, Squad battles, zmiňovaný Rush apod. Je dobré si všimnout, že po dosažení určitě úrovně jednotlivých herních variant už další odměny buď nedostanete, anebo je jejich další zisk až příliš pracná a časově náročná záležitost. Uvedu příklad. Pokud v Rivals dosáhnete na 45 bodů v jednom týdnu, nemá příliš význam pokračovat dále, ale je výhodnější se pustit do Squad battles nebo třeba Draftu. Zkuste vytěžit z odměn maximum. Každý týden probíhá vyhodnocení všech soutěží a za dosažené úspěchy máte na výběr z balíčku s hráči obchodovatelnými na burze, anebo naopak dvojnásobek hráčů neobchodovatelných. Je lákavé šáhnout po těch obchodovatelných v domnění, že konečně padne ikonický Zidane a vy vyděláte milióny na burze. Spíš se stane pravý opak a vám zůstane hrstka nepoužitelných kartiček bez větší hodnoty. Doporučuji opačný model, vzít si vždy dvojnásobek balíků s neprodejnými hráči a mít tak větší základnu pro plnění hráčských výzev.

Pokračování 9 / 10 Naučte se plnit hráčské výzvy Hráčské výzvy jsou puzzly v rámci Ultimate teamu, kde za použití nadbytečných kartiček získáte hodnotné hráče pro vaši jedenáctku, která bude mít šanci se měřit s nejlepšími. Některé skládačky bývají náročné jak na mozek, tak na zásobu kartiček. Jako výbornou pomůcku mohu doporučit aplikaci Futbin. Tato apka se osvědčila jako výborný pomocník pro začátečníky i profíky. Najdete tam vyčerpávající informace o hráčích, jejích hodnotě, trendy na burze apod. Dohledáte tam rovněž řešení všech puzzlů. Vítanou pomůckou je i procentní hodnocení jednotlivých hráčských kartiček, které udělují samotní uživatelé. Máte tak poměrně dobrý přehled o tom, které karty mají potenciál být úspěšné a do kterých raději neinvestovat.

Pokračování 10 / 10 Tréning dělá mistra Nikdo se nestane mistrem přes noc a cesta do první divize je náročná. Tak jak jsem zmiňoval v textu onu trpělivost, tady na závěr bych chtěl tuto vlastnost vyzdvihnout, protože ji považuju za důležitější než samotný skill na ovladači. Nemyslím to tak, že zenový mistr porazí profi hráče. Jde mi o to, že tato hra, zejména v online prostředí dokáže vybudit opravdu silné emoce a ten, kdo je dokáže alespoň částečně ovládnout a soustředit se 90 minut na to, co umí s ovladačem, nakonec vyhraje.

