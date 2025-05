EA zrušilo hru s Black Pantherem. Tým Cliffhanger Games končí dřív, než stihl vydat jediný titul

O příběhové akční adventuře s wakandským hrdinou jsme poprvé slyšeli v roce 2023. EA se v rámci spolupráce s Marvelem pustilo do třech projektů a právě Black Panther měl být prvotinou pro seattleské studio Cliffhanger Games. Podle reportu webu IGN se ale situace razantně mění. Vývoj se ruší a s ním končí i tým, který sliboval velké věci. Nakonec od něj neuvidíme jedinou hru.

Informace působí důvěryhodně vzhledem k tomu, že součástí reportu je obsah emailu od Laury Miele, prezidentky EA Entertainment. Podle jejích slov je důvodem rušení projektů a propouštění to, aby mohli „nasměrovat tvůrčí energii k nejdůležitějším příležitostem k růstu“. Netýká se to jen Cliffhanger Games, EA mělo zkrouhnout počty také u dalších týmů. Vlna propouštění by to měla být menší než v případě Respawnu, kdy přišlo o práci zhruba 300 zaměstnanců. I tak jsou to ale velká čísla.

„Tato rozhodnutí jsou těžká. Ovlivňují lidi, se kterými jsme pracovali, učili se od nich a sdíleli s nimi skutečné momenty. Děláme vše proto, abychom je podpořili - včetně hledání nových pozic v EA, kde úspěšně pomáháme lidem s nalezením nových rolí,“ dodává Miele.

Nyní se EA soustředí na užší okruh značek, kam patří Battlefield, The Sims, Skate a Apex Legends. Hra s Iron Manem, která vzniká ve studiu Motive, je také stále v plánu, stejně jako pokračování série Star Wars: Jedi. BioWare má plné ruce práce s Mass Effectem. V budoucnu nehodlají pracovat s licencovanými značkami, které dle jejich názoru nebudou úspěšné.

Podle insidera vystupujícího pod přezdívkou Extas1s tím interní změny v EA nekončí. Další na řadě má být uzavření hlavního sídla týmu Codemasters, kdysi legendárních tvůrců závodních her. Zbývající vývojáři týmu budou převedeni k vývoji F1 her a nového Need for Speed. Jde ale o neoficiální informace, takže je na místě, brát je prozatím s rezervou.

Black Panthera měl být akční adventurou z pohledu třetí osoby, ve kterém jsme se mimo jiné měli chopit role Azariho, syna T'chally. Někteří šťastlivci se dostali skrz dotazník k návrhu scény, kdy spolu oba bojovali v rituálním souboji. Ten ale narušila banda Skrullů, kteří ve hře měli sehrát roli záporáků. Zní to lákavě, výsledek bohužel neuvidíme.