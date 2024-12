Kdo tohle čekal? Já určitě ne. Není to snad ani týden, co ze studia FromSoftware přicházely zprávy o tom, že pokračování Elden Ringu se nechystá, a teď tohle? Dobře, Nightreign není úplně pokračování. Tvůrci ho popisují jako kooperační spin-off, ve kterém se budeme při každém průchodu potýkat s odlišnou sortou nepřátel. A vypadá to, že se nebojí recyklovat nepřátele nejen z Elden Ringu, přihazují k tomu i staré známé z Dark Souls. V traileru můžete zahlédnout třeba Nameless Kinga. Vydání můžeme očekávat příští rok na PC, PS4, PS5, XO a XSX.

Nightreign je samostatná záležitost, která je zaměřená na hraní v multiplayeru a její hratelnost je akčnější v porovnání s klasickým Elden Ringem nebo Souls sérií. Společně s partou čítající celkem čtyři bojovníky se pokusíme porazit Nightlorda. Do akce se ale můžete pustit i sólo. Na cestách nás místo Torrenta bude doprovázet jakýsi ptačí společník, který nám poslouží jako kluzák.

Na úspěšné dokončení vaší mise ale máte pouhé tři herní dny. Můžete prozkoumat větší část světa a dostat se k lepší výbavě, ale čas bude zatraceně nedostatková komodita. Navíc když k tomu přičteme, že s koncem každého dne vás čekají souboje s bossy. Pokud během boje padnete, nebyl váš neúspěšný pokus jen ztrátou času. Před dalším pokusem svého bojovníka můžete posílit.

Jde o zážitek kompletně oddělený od samotného světa Elden Ringu. Nightreign se odehrává v paralelní realitě, kde se budeme moci ujmout role jedné z osmi unikátních postav, které se liší svými schopnostmi. Spolu s dalšími hráči pocestujeme do Limveldu, který nebude při opakovaném průchodu nikdy stejný. Mění se jak složení nepřátel, tak rozložení samotného světa a odměny za dosažené úspěchy.