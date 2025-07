Elden Ring: Nightreign přidá režim pro dvojice a novou várku silnějších bossů už na konci měsíce

Jednou z nejčastějších výtek při vydání hry Elden Ring: Nightreign byla absence duo módu. Na expedice můžete vyrazit sólo nebo v trojici. Od 30. července v rámci updatu konečně přibyde možnost, kdy do akce budeme moci vyrazit i ve dvojici. Pokud už hru máte v knihovně, novinky se vám stáhnou automaticky hned po vydání.

Vedle traileru se FromSoftware podělil i o další zajímavosti, které verze 1.02 přidá. Máme očekávat vylepšení uživatelského rozhraní, mezi která patří i více možností pro filtrování relikvií.

Jen o den později přijdou do NIghtreignu nové výzvy. Od vydání se v expedicích protočilo už několik bossů v posílených variantách. Tentokrát na výběr dostaneme rovnou čtyři. Tricephalos, Augur, Equilibrious Beast a Fissure in the Fog umí pěkně zavařit i ve své běžné podobě. Pokud jste je ale zvládli porazit s prstem v nose, na konci července dostanete důvod k návratu do Limveldu.