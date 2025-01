Elden Ring Nightreign přijde o systém předávání zpráv. Na jejich čtení nebude čas. Úspěšný průchod zabere 40 minut

Po prosincovém oznámení nás od prvních testů kooperačního spin-offu hry Elden Ring dělí jen pár měsíců. Junya Išizaki, který u tohoto projektu stojí na postu režiséra, se v rozhovoru pro japonské IGN rozpovídal o pár dalších zajímavostech. Nightreign se odehrává v dobách, kdy probíhala Shattering War po zničení Elden Ringu. Příběh je separátní a odehrává se v paralelním světě. Jsou oddělené kvůli tomu, že tvůrci chtěli respektovat původní děj.

Vlastní příběhové pozadí bude mít i každá z osmi hratelných postav, o kterém se dočteme v dobře známé lokaci Roundtable Hold. Každý z nich se ale má nějakým způsobem rozvíjet i během samotného hraní. Pokud jde o samotný průběh, jeden úspěšný průchod by měl zabrat zhruba 40 minut.

Išizaki říká, že Nightreign nabídne kondenzovaný RPG zážitek. V určité míře měla na tento koncept vliv kultura speedrunnerů, kteří optimalizují cesty a výbavu postavy tak, aby hru dokončili do nejrychleji. Nebudete se muset zdržovat ani s opakovaným pobíjením nepřátel. Běžné potvory se nebudou oživovat ani v případě, že usednete k Site of Grace.

Do akce budeme moci vyrazit sólo nebo ve trojici. Režim pro dvojice Nightreign nenabízí. Tříčlenná skupina prý tvoří ideální rovnováhu pro to, aby si hráči kooperační styl hry užili naplno.

I když u sebe budete mít dva společníky, během pobíjení nepřátel uvidíte i duchy ostatních hráčů jako v klasickém Elden Ringu. V Nightreignu ale nebudou po zemi rozházené zprávy typu "but hole" či "secret path here". Důvod jejich absence je jednoduchý. Nebude na jejich čtení čas, a navíc by implementace tohoto systému byla složitější kvůli proměnám světa při každém průchodu.

Jak je u her od FromSoftware zvykem, nebude ani Nightreign nabízet žádnou volbu obtížnosti. „FromSoftware věří ve své hráče a nastavil obtížnost tak, aby ji překonal kdokoliv,“ říká Išizaki. Zároveň dodává, že hráči budou moci získat relikvie, které permanentně zvýší sílu postavy. Za měnu jménem Marks je lze pořídit v Roundtable Hold. Kromě toho za ně nakoupíte také nová gesta a skiny.

Vzhledem k nátuře Nightreignu se nabízejí otázky, jestli FromSoftware nechystá do budoucna přidat další herní režimy. Konkrétně padl dotaz na battle royale a jakoukoliv podobu PvPvE. Nic takového se prý zatím nechystá. Uvažují ale o tom, že by do hry přidaly formu New Game+, kdy by po každém úspěšném pokusu byli bossové silnější.

Pokud se plány nezmění, měli by první šťastlivci Nightreign vyzkoušet v únoru, kdy bude probíhat Network test. Zatím nevíme, kdy se chystá vydání plné verze, ale letos bychom se jí rozhodně měli dočkat. Stejně jako původní Elden Ring bude dostupná na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X.