Elden Ring s vydáním na Switch 2 přidá nové herní třídy. Novinky se dostanou i na ostatní platformy skrz DLC

Do vydání konzole Nintendo Switch 2 zbývá méně než měsíc a jednou z her, které pro ni v letošním roce vyjdou, je hitovka Elden Ring. Tarnished Edition není jen označení pro balení spojující základní hru s rozšířením Shadow of the Erdtree. Studio FromSoftware k tomu přihodí i pár dalších novinek, mezi kterými bude podle reportu Famitsu i dvojice herních tříd.

Dle strojového překladu z japonštiny by se mohly jmenovat Knight of Ides a Heavy Knight. Zatím neznáme jejich startovní statistiky. Není to až tak zásadní věc vzhledem k tomu, že na výběru třídy v Elden Ringu tolik nezáleží, protože svoji postavu následně můžete vyvíjet, jakkoliv chcete.

Kromě tříd je mezi novinkami této verze také trojice skinů pro vašeho oře Torrenta, nové typy brnění, zbraně a bojové techniky. Pokud neplánujete Switch 2 kupovat, nemusíte být zklamaní. FromSoftware na sociálních sítích potvrdil, že se všechny novinky dostanou i na ostatní platformy jakožto DLC. Jestli za něj budeme muset zaplatit, nebo ho tvůrci dají majitelům hry jako dáreček, nevíme.