Elon Musk patří mezi nejlepší hráče Diabla IV. Překonal rekord u jedné z nejtěžších výzev

I přes to, kolika záležitostem se Elon Musk v poslední době věnuje, nepřestává být velkým fanouškem Diabla IV už od jeho loňského vydání. Vedle toho, že si začátkem roku připsal úspěch za sólo poražení Tier 25 Abattoire of Zir, si nyní připsal další, který by ho měl posunout na vrchol nejlepších hráčů na žebříčku Helltides. Pit na Tieru 150 se mu podařilo projít za minutu a 56 sekund. Tedy o 3 sekundy rychleji, než byl dosavadní rekord. Je tedy teprve druhým hráčem, kterému se povedlo výzvu dokončit za méně než 2 minuty.

The Pit je endgame obsah, ke kterému se dostanete jen po nemalé časové investici. Projít pak jeho nejvyšší obtížnost takhle rychle vyžaduje pořádnou dávku optimalizování výbavy a schopností postavy. V tomhle případě je řeč o třídě Spiritborn, což je jedna z velkých novinek nedávno vydaného rozšíření Vessel of Hatred.

Build jménem Quill Volley dává obrovské poškození kvůli bugu. Blizzard na něj do konce současné sezóny ale prý sahat nebude. Jelikož se s příchodem sedmé sezóny počítá na přelomu roku, Musk stále nemá vyhráno a další hráči mají ještě dost času na to, aby se jeho rekord pokusili překonat.

Zdroj: Dexerto, Forbes