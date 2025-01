Elon Musk se ztrapnil před komunitou hráčů. Za jeho postavu v Path of Exile 2 hrál někdo jiný

Loni se nemálo o Muskovi mluvilo v komunitě Diabla, kde si v žebříčcích připsal několik úspěchů. Iluze o tom, že by miliardář kromě neustálého postování na svoji síť X a další aktivity měl čas ještě trávit desítky hodin grindováním té nejlepší výbavy, se ale v uplynulém týdnu postupně rozplynula poté, co streamoval svůj gameplay z Path of Exile 2.

Cizí úspěchy

I když Musk nic nepřiznává, streameři a tvůrci obsahu okolo Path of Exile při pohledu na jeho hraní nemohli věřit vlastním očím. Zejména pak u pasáže, kdy ukazoval výbavu své postavy. Při jejím popisu se zaměřoval pouze na level itemů, což je v Path of Exile jedna z nejméně důležitých věcí. Zrovna jeho rukavice patří mezi to nejlepší, co aktuálně můžete získat a postavit okolo jejich vlastností celý build. Musk je okomentoval jen tím, že jsou level 52.

Závěr je tedy takový, že s největší pravděpodobností za Elonovu postavu hrál někdo mnohem schopnější, kdo dobře věděl, co dělá. Následkem toho začali hráči zpochybňovat i jeho dřívější hraní Diabla, kde v některých kategoriích patřil ke špičce.

Ať je to, jak chce, jeho postavu pojmenovanou Percy_Verence už neuvidíte, protože zemřela. Hrál totiž na hardcore, kde jediná smrt znamená úplný konec a ztrátu vybavení. Percyho cesta skončila na levelu 97.

Zveřejnění soukromých zpráv a odstranění ověření

Tím ale tento příběh nekončí. Nejeden tvůrce obsahu zareagoval na Muskův gameplay a kritika létala všemi směry. Mezi nejvýraznější hlasy v této „kauze“ patří streamer Quin69, který se věnuje právě zejména Path of Exile, a i když patřil mezi Muskovy fanoušky, dává mu to pěkně sežrat.

Jedním z největších reakčních streamerů na Twitchi pak je Asmongold, který se se svými názory ohledně Muskova gameplaye Path of Exile 2 držel zpět a vyjádřil se až po nátlaku od komunity. Dříve si streamer i miliardář sice rozuměli, ale tohle pro Muska očividně bylo příliš. Asmongold přišel o svoje ověření na X (nyní už ho má zase zpět) a Musk k tomu zveřejnil jejich soukromé zprávy.

O čem se v nich píše? Musk si nejspíš domýšlel, že Asmongold je podřízený svým editorům, kteří tvoří videa pro jeho YouTube kanál. Ve skutečnosti je to ale přesně naopak. Je běžná praxe, že streamer spolupracuje s editory, kteří obsah z živého vysílání následně přenášejí v sestříhané formě na YouTube. Působí to spíš tak, že místo toho, aby zdiskreditoval Asmongoldovy názory, nepochopil koncept tvorby streamerů na YouTube. Navázali na to tahanicí o to, kdo je lepší ve videohrách.