Epic Store rozdává i mobilní hry. Zdarma můžete mít oba díly Star Wars: Knights of the Old Republic

Už roky jsme zvyklí, že Epic Store každý týden nabízí alespoň jednu PC hru zdarma. Loni svoje působiště tento digitální obchod rozšířil na mobilní platformy Android a iOS. Není jisté, jestli bude tradice s pravidelným rozdáváním pokračovat i tady, ale minimálně si nyní můžete zdarma aktivovat dvojici výborných RPG. Čas na aktivaci máte do 20. března.

Star Wars: Knights of the Old Republic jsou po více než 20 letech stále považované za jedny z nejlepších her z univerza Hvězdných válek. Studio BioWare se tady opravdu vyřádilo a dává vám do rukou osud svého rytíře Jedi. Volby mají reálný vliv na to, jak se bude příběh odvíjet, což platí i pro druhý díl s podtitulem The Sith Lords. Díky pomalejšímu tempu a upravenému ovládání není problém si je zahrát i na telefonech.

Jak nainstalovat Epic Games Store na mobil

Jelikož je Epic Store digitálním obchodem třetí strany, je jeho instalace a stažení her o něco složitější, než je jedno kliknutí v Google Play či App Store. Na druhou stranu to ale není nijak zdlouhavý proces. Stačí si na telefonu otevřít tento odkaz, nebo naskenovat QR kód.

Na Androidu po stažení souboru bude potřeba povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů. Poté se vám Epic Store nainstaluje jako běžná aplikace. Po jejím otevření se přihlásíte ke svému učtu, nebo si založíte nový a přímo na hlavní stránce uvidíte oba díly Star Wars: Knights of the Old Republic zdarma.

Podobně je to i na iOS. Tady je také před instalací nutné povolit externí digitální obchody. Tuto možnost v nastavení najdou pouze hráči v Evropské unii. My ani naši sousedé ze Slovenska tedy nebudeme mít s instalací problém. Pokud byste si nevěděli rady, Epic má vlastní návody pro Android i iOS, kde kromě popisu najdete i video s postupem.

Zdroj: VGC