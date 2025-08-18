Euro Truck Simulator 2 se chystá na konzole. České kamiony se objevily v obchodech PlayStationu i Xboxu

Studio SCS Software patří na tuzemské scéně mezi nejúspěšnější herní společnosti. Jejich kamioňácká hra se od vydání v roce 2012 neskutečně rozrostla. Přibyla řada dodatečných částí Evropy, do budoucna se plánuje i autobusové rozšíření. Další věcí, kterou si řada hráčů dlouhá léta přála, je příchod konzolových verzí. A ty jsou očividně na cestě, protože se hra objevila v digitálním obchodě PlayStationu i Xboxu, čehož si všimli fanoušci na Redditu. Datum vydání ale zatím neznáme.
Euro Truck Simulator 2 je podle popisků v přípravě pouze pro aktuální generaci konzolí, tedy pro PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Oficiální oznámení těchto verzí ovšem zatím nepřišlo. Nejspíš se to změní v průběhu tohoto týdne. Zítra večer totiž startuje německý veletrh Gamescom s velkou prezentací Opening Night Live, kde by se české kamiony mohly objevit.
Je otázkou, jak to bude na konzolích fungovat s rozšířeními. Vyjde Euro Truck Simulator 2 rovnou se všemi přídavky, které jsou dostupné pro PC verzi? A bude muset člověk, který už je má koupené na Steamu, opět platit i na konzoli? Na tyto a všechny další otázky bezesporu dostaneme odpovědi, až přijde ten správný čas.