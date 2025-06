Euro Truck Simulator 2 upřesňuje plány s autobusy. Kromě toho nás čeká i výlet na Island

Jsou to jen 2 týdny, co jsme psali o tom, že české studio SCS Software láká na novinku pro svoji kamioňáckou hru. Nyní už si můžeme udělat lepší obrázek o tom, co vlastně bude zač avizovaný přídavek s dálkovými autobusy. Původně se do nich chtěli pustit nedlouho po vydání Euro Truck Simulatoru 2, ale úspěch kamionů předčil všechna očekávání, takže se plány změnily.

Vzniká pod označením Project Coaches a jak komunita správně odhadla hned u vydání teaseru, staneme se v něm řidičem autobusu. Upozorňují, že je vývoj stále v počáteční fázi a řada věcí se za běhu mění. Alespoň jsme dostali první várku obrázků z toho, jak budou autobusy ve hře vypadat.

Stejně jako u kamionů, i v případě autobusů jsou všechny modely oficiálně licencované. Projedete se v autobusech Scania Touring, Volvo 9700 DD a MAN Lion's Coach. Tvůrci ve svém Dev Talku potvrdili, že půjde o placené rozšíření. Ještě aby ne, když je za tvorbou jediného autobusu 6 až 7 měsíců práce.

Další zajímavostí je, že na rozdíl od kamionů nebudou cesty jen z bodu A do bodu B. Trasy mají vícero zastávek. Oproti převozu zboží pak místo stavu poškození musíte řešit spokojenost cestujících. Jestli pojedete vzorně, dostanete zkušenosti k dobru. Pokud se na silnici budete chovat jako šílenci, rozhodně z toho nic dobrého nekouká.

Vývoj autobusů neznamená, že na kamiony se najednou zapomene. Právě naopak. Zároveň s tím totiž bylo představené islandské rozšíření. Při jízdě si užijete nádherné krajiny, gejzíry, sopky a ledovce. Na obloze nemůže chybět polární záře. Jako obvykle hodlají tvůrci zachovat prostředí co nejvěrnější realitě, takže neočekávejte spletitou síť silnic a obrovská města. Tady půjde hlavně o krásy přírody a táhlé silnice.

O vydání Islandu do Euro Truck Simulatoru 2 zatím podrobnosti neznáme. I když u krátké ukázky a obrázků najdete upozornění, že jde o nedokončený obsah, na virtuální Island se už teď kouká opravdu hezky.