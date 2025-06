Euro Truck Simulator 2 už nebude jen o kamionech. Další zastávkou jsou autobusy

České studio SCS Software stále rozšiřuje svůj simulátor kamionové přepravy. Na obzoru se rýsuje nové rozšíření Nordic Horizons, se kterým se silnice rozrostou až do severní Evropy. Zároveň se chystá i něco dalšího, co není klasický přídavek nové části světa. Skrz krátký teaser Next Stop tvůrci v podstatě potvrdili, že do hry zamíří autobusová doprava.

Jak fanoušci v komentářích na YouTube správně podotýkají, premiéra autobusů se potichu chystá už delší dobu. V posledních updatech se po herním světě začaly objevovat autobusové terminály, které jsou příliš detailní na to, aby působily jen jako kulisa. Pro SCS Software autobusová doprava navíc není nic cizího. V roce 2007 vydali hru Bus Driver.

O celé autobusové věci pro Euro Truck Simulator 2 toho víme velmi málo, takže není radno doufat v brzké vydání. „Překročili jsme hranice, přepravili náklad a prozkoumali nespočet měst po celé Evropě. Ale stejně jako každá velká výprava, i ta naše je plná překvapení. Na obzoru se rýsuje něco nového, nový způsob, jak prožít svět Euro Truck Simulatoru 2. Uvidíme se na další zastávce,“ komentují tvůrci teaser.

Prozatím tedy nemůžeme říct nejen to, kdy autobusy do hry přijdou. Zároveň nevíme, jestli půjde o bezplatné rozšíření či placený přídavek a v jakém rozsahu vůbec do hry autobusy přidá. Musíme zkrátka čekat a nechat se překvapit, co si pro nás v pražském studiu připravují.