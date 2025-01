Exkluzivity nejsou pro Xbox správná cesta, říká Spencer. Hodlá podporovat Switch 2 a naznačil portování Starfieldu

Loni touto dobou se teprve začínaly rozjíždět spekulace o změně strategie Xboxu a exkluzivity, které jste si doposud mohli zahrát jen na platformách Microsoftu, se dostanou i na další platformy. Po první vlně, která zahrnovala čtyři hry, nehodlá Xbox přestávat, spíš do toho ještě víc šlápne. Ředitel Xboxu Phil Spencer v rozhovoru s Destinem Legariem opět řekl, že exkluzivity nejsou ta správná cesta.

V tomto ohledu padl dotaz konkrétně na Starfield, který podle dohadů měl být jedním z prvních velkých portů. Nakonec ho předehnaly třeba Sea of Thieves nebo nový Indiana Jones a Doom. Spencer ale říká, že žádná z jejich her není za hranou. „Nemám důvod bránit jakoukoliv hru a říct 'tahle hra se nedostane na místa, kde najde nové hráče a bude mít finanční úspěch'.'' Rovnou dodal, že důležitou součástí jejich strategie je samozřejmě také Game Pass.

Phil zaskočil na rozhovor také na kanál Gamertag radio. Tady se rozpovídal o tom, čím chce Xbox svoji konzoli udělat atraktivní, když přijde o exkluzivity. Chce, aby si hráč vybíral hardware na základě jeho schopností a inovativnosti. Zároveň vyvrátil spekulace o tom, že měli přestat s výrobou nových konzolí. „Řekněme si to: náš vlastní hardware je základ toho, čím Xbox je. V pozici, ve kterém jsem, se na hardware dívám jako na základní součást toho, co děláme, ale nesnažíme se kvůli tomu bránit vydání her na jiných místech.“

Vzhledem k tomu, že Xbox pracuje na prototypech vlastního handheldu, musela řeč přijít také na čerstvě oznámený Switch 2. Podle spekulací má pro něj ze společností třetích stran nejvíc obsahu připravovat právě Microsoft. To sice Spencer přímo nepotvrdil, ale prý hodlají novou konzoli jednoznačně podporovat a poblahopřál Nintendu k oznámení. „Psal jsem si maily s panem Furukawou, CEO Nintenda. Pogratuloval jsem mu a řekl, že moje staré oči ocení větší obrazovku,“ vtipkoval Spencer.

Co konkrétně plánuje Xbox do budoucna a jaké porty se skutečně chystají, se snad dozvíme v průběhu jarních měsíců. Z neoficiálních zdrojů se ozývají informace o tom, že po nedávném Developer Directu se chystá další prezentace s odhalováním novinek.