Factorio: Space Age vyjde v říjnu. Rozšíření pro český sandbox bude pořádný macek, stojí stejně jako základní hra

Odhalení velké expanze pro Factorio jsme se dočkali už loni na podzim. Nyní vývojáři z Wube Software přicházejí s dalšími novinkami včetně data vydání. Space Age si odbyde premiéru 21. října letošního roku a bude se prodávat za stejnou cenu jako Factorio samotné, tedy 32€ (cca 805 Kč). Tvůrci v oznámení uvádějí, že si toto datum vybrali z toho důvodu, že po letních dovolených budou mít ještě dostatek času na to, aby doladili všechny drobnosti. Zároveň potom bude dostatek prostoru na opravy bugů ještě před Vánocemi.

Vzhledem k ceně je jasné, že obsahu nebude málo. Podle podtitulu jistě sami poznáte, že nás čeká výprava do vesmíru. Budeme prozkoumávat nové planety, kde nás čekají neočekávané výzvy a také spousta zdrojů, které nám dovolí tvořit další unikátní prvky do našich automatizovaných továren. Není to jen o výrobě, bude to chtít také pořádný zbraňový systém, který sestřelí všechny asteroidy překážející v cestě. A hodit se bude i zařízení, které úlomky z vesmírných těles zachytí a dále je využije.

Dočkali jsme se bližších pohledů na nové planety. Vulcanus bude (nečekaně) posetý soptícími sopkami, kde se kromě žhnoucí lávy musíte vyvarovat také žlutým oblakům síry. Na Fulgoře si oproti tomu prožijete promrzlé dny a noci pod fialovým nebem. Gleba vás pak provede močálovými krajinami, které jsou domovem pro řadu unikátních rostlin a zvířátek. To je jen část nových prostředí, které ve Space Age navštívíme.

Razantních vylepšení se pak dočkají také některé základní systémy. Vývojáři prý posunou na novou úroveň vlakovou přepravu. Nově bude možné například navrhovat víceúrovňové tratě či jednodušeji překonávat pevné překážky. Tvůrci dále vypichují například doprovodnou hudbu, o jejíž tvorbu se stará český skladatel Petr Wajsar.

Samozřejmě stále platí, že s vydáním rozšíření přijde také velký update 2.0, který přidá řadu novinek i do základní hry bez dalších poplatků. Mezi ně spadá vylepšení umělé inteligence vašich robotických pracovníků, přepracovaný systém tekutin nebo předělané generování terénu na Nauvisu. Je toho zkrátka hodně a i bez toho, abyste si nutně museli hned pořizovat Space Age, vás čeká nemalá porce obsahu.