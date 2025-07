Fallout jako doomovka vypadá parádně. Komunitní projekt Bakersfield kompletně předělává legendární střílečku

Původní Doom je tady s námi více než 30 let a stále okolo něj existuje početná komunita fanoušků a tvůrců. Bezesporu je to jedna z her s největším počtem komunitních modifikací a v přípravě je řada dalších, včetně výborně vypadajícího projektu Fallout: Bakersfield. Už nejméně 3 roky na něm pracuje dvojčlenný tým. I když s vydáním počítají nejdřív na rok 2027, podělili se o první ukázku z hraní.

Jde o kompletní konverzi, která je postavená na enginu GZDoom. Tvůrci si dali za cíl předělat původní Fallout do akčního stylu původního Dooma se vším všudy. Uživatelské rozhraní si bere inspiraci s Pip-Boye, občas se na něm mihne i známý Vault Boy. Tradiční prvky Falloutu pojí s brutalitou Dooma. Nepřítele budeme moci rozšmelcovat na kaši jednou z mnoha hraček z našeho arzenálu.

Kromě klasické pistole se nám dostane do rukou i nůž, se kterým můžete nepřítele probodnout nebo ho po něm hodit. Další klasiky jako samopal doplní třeba plamenomet, a jelikož základ stále tvoří Doom, nemůže chybět ani dvouhlavňová brokovnice. Kvalitou animací a modelů použitých v modifikaci vypadá velmi dobře a jsme zvědaví, jak obsáhlý ve finále Bakersfield bude. Bude to ale minimálně pár let trvat, než se nám dostane do rukou. Aktuálně je prý mají autoři za sebou 60 % práce.