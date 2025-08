Fanoušci bojových her mají žně. Novinky odhalil Tekken, Street Fighter i připravovaný Marvel Tokon

O víkendu proběhl svátek fanoušků bojovek. Americký turnaj EVO je spojený nejen s napínavými zápasy mezi těmi nejlepšími hráči z celého světa, zároveň si na něj vývojáři chystají oznámení. Níže najdete to nejdůležitější ze všech hlavních bojových sérií.

Virtua Fighter

První plně trojrozměrná bojová hra. Tímto titulem se může pochlubit Virtua Fighter od Segy. Když nepočítáme několik různých variant pětky, nový díl jsme tady neměli už skoro dvě dekády. Proto oznámení nového projektu na konci loňského roku udělalo slušný rozruch a studio Ryu Ga Gotoku nám na turnaji EVO poprvé pořádně ukázalo, jak bude nový Virtua Fighter vypadat v pohybu. Více hodlají prozradit na veletrhu Tokyo Game Show, který proběhne od 25. do 28. září.

Ukázka stačí na to, aby si každý zkušenější hráč všimnul, že Virtua Fighter ani v pokračování nepřijde o své pevné základy. V tomhle provedení ale vypadá o dost lépe a modely postav při záběrech zblízka dokazují, že tvůrci na nich skutečně pracují do posledního detailu.

I když se chystá nový díl, Sega stále pracuje i s pětkou. Od 30. října bude dostupná ve verzi Virtua Fighter 5 R.E.V.O: World Stage. Pokud ji máte na Steamu, update dostanete zdarma. Na konzolích vás bude stát pár stovek, stávající majitelé alespoň dostanou slevu. Ještě nevíme kdy, ale v této verzi dorazí také na Nintendo Switch 2.

Součástí tohoto updatu je obšírný režim pro jednoho hráče, ve kterých se utkáme s protivníky, jejichž bojový styl se odvíjí od těch největších legend esportového hraní Virtua Fighteru. Vylepšení se dočká také tréninkový mód a do soupisky hratelných postav přibyde Dural.

Marvel Tokon: Fighting Souls

PlayStation se spojil s Marvelem a studiem Arc System Works, aby společně vytvořili novou bojovku s komiksovými hrdiny a záporáky. Návštěvníci turnaje EVO měli možnost vyzkoušet demo, z něhož po internetu koluje spousta záběrů. Najdete je u většiny předních tvůrců z komunity bojových her, jako je Maxmilian Dood nebo Justin Wong. Fanoušci, kteří neměli možnost si Tokon zkusit, dostanou příležitost v rámci uzavřené beta verze, která proběhne od 5. do 7. září pouze na PlayStationu 5.

Během testu bude dostupných pouze 6 postav - Iron Man, Ms. Marvel, Dr. Doom, Star-Lord, Storm a Captain America. Při původním oznámení jsme viděli i Spider-Mana a Ghost Ridera, ale ty si tvůrci stále nechávají pro sebe. S registrací je to trochu ošemetné. Na české mutaci stránky, kam vás dostane odkaz, žádné tlačítko pro registraci nenajdete. Při přechodu na americkou se sice tlačítko objeví, ale při jeho stisknutí nám stránka vyhazuje error. Doufáme tedy, že beta nebude omezená regionálně. Detaily se pokoušíme zjistit.

I když se vám podaří zaregistrovat, účast není jistá. Snad ale v budoucnu dojde třeba i na otevřené testování předtím, než v příštím roce bude mít Marvel Tokon premiéru. V mezičase si alespoň můžete projít zevrubné instruktážní video, které rozebírá základní mechaniky hry. Tokon nakonec bude trochu jiná bojovka, než se z prvního traileru mohlo zdát. Pokud očekáváte nástupce Marvel vs. Capcom, tak nejspíš budete zklamaní, protože Tokon jde trochu jinou cestou tag fighterů.

Tekken 8

Tekken zažívá těžké časy. Letos se osmička přehoupla do druhé sezóny, se kterou přišla řada změn. Většina z nich se setkala s těžkou kritikou a od té doby se tvůrci snaží v rámci možností zachránit, co se jen dá. Teď si u mnoha fanoušků vcelku polepšili, protože představili první pořádnou ukázku z hraní za Armor Kinga. Tenhle agresivní wrestler má o dost odlišný styl než klasický King, kterého ve hře najdeme už od vydání.

Pokud máte zakoupený season pass, do soupisky vám Armor King přibyde 13. října. Samostatně v prodeji pak bude od 16. října. Zároveň nás Bandai Namco nechalo nakouknout na další nový přídavek, tentokrát jde o úplně novou postavu v univerzu série Tekken. V zimě přivítáme bojovnici Miary Zo, která do hry zamíří společně s novou arénou ze svého domovského Madagaskaru.

Street Fighter 6

Street Fighter 6 je aktuálně nejpopulárnější bojovka na trhu a na EVO představovala velkolepé finále. Samozřejmě ani Capcom nezapomněl na oznámení novinek, poprvé se na scéně předvedla C. Viper, která do hry přibyde jako druhá dodatečná postava v rámci aktuální sezóny. Její vydání se chystá na podzim. Už zítra se ale do soupisky přidá hromotluk Sagat. V rámci této sezóny se do hry chystá ještě Ingrid a Alex.

S mnohem bouřlivějším potleskem se ale setkalo další video, které se zaměřuje na nové kostýmy pro sedm postav ze základní sestavy. Jelikož jsou laděné do plážového stylu, dokážete si představit, co očekávat. A Capcom si je očividně moc dobře vědom, co fanoušci chtějí a nebojí se křivky bojovnic a svaly bojovníků pořádně předvést. Dodatečné outfity najdete ve hře také od zítřka společně se Sagatovým updatem.

Guilty Gear Strive

Už loni jsme se při oznámení dozvěděli, že se do Guilty Gear Strive chystá Lucy ze seriálu Cyberpunk: Edgerunners. Trvalo to dlouho, ale přeci jen si do hry našla cestu a vypadá opravdu skvěle. Tvůrci do hry dokonce dostali i ikonické hackovací rozhraní. Zahrát si za ni budeme moci od 21. srpna.

To ale ještě není všechno. I když Arc System Works pracuje na několika projektech zároveň a přidalo k nim i pár nových, od Guilty Gearu ještě nehodlá dát ruce pryč. Právě naopak. Na příští rok chystají verzi 2.0. Co přesně bude obsahovat a jaké další postavy můžete očekávat v budoucí sezóně, zatím nevíme. Dost možná se více dozvíme na Tokyo Game Show stejně jako u Virtua Fighteru.

Fatal Fury: City of the Wolves

I přes své kvality není nový díl Fatal Fury tak populární, jak se očekávalo, ale SNK to s ním nevzdává. Na rozdíl od ostatních bojovek tady dostáváte dodatečné postavy z první sezóny zdarma, což se týká i nového přírůstku v podobě Kena ze série Street Fighter. Na jeho příchod nemusíte čekat, ve hře ho najdete už teď. V budoucnu bude následovat také Chun-Li, Joe Higashi a Mr. Big.

Hunter x Hunter: Nen Impact

Týmová bojovka podle oblíbeného anime a mangy se povedla tak napůl. Má v sobě potenciál, ale úplně ho pohřbívá nekvalitní netcode, kvůli čemuž ani s perfektním připojením k internetu není hraní ideální. V současnosti tedy nezvládá konkurovat ostatním bojovkám tohoto typu, ale pokud si přeci jen získala vaše srdce, vývojáři pro vás chystají nový přírůstek na podzim. Do soupisky se přidá kočičák Neferpitou.

Invincible VS

Adaptace populárního animovaného seriálu také spadá mezi méně očekávané bojovky, i když při oznámení během letních prezentací způsobila slušný rozruch. Stejně jako u Tokonu, i Invincible VS má venku hromadu záběrů z hraní. Tvůrci si jako novinku na EVO přivezli oznámení Omni-Mana, bez kterého by snad tahle hra ani neměla smysl vzhledem k tomu, jak důležitá tahle postava v předloze je.