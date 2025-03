FBC: Firebreak chystá vydání na léto. Jako členové jednotky úřadu pro kontrolu se postavíme paranormálnu

Remedy kromě pokračování Controlu a předělávek prvních dvou dílů série Max Payne pracuje také na týmové FPS akci, která dále rozšíří jejich sci-fi univerzum. FBC: Firebreak se nám představil loni, nyní s novými záběry z hraní tvůrci potvrdili, že je vydání v plánu na léto 2025 pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Do akce se vrhneme ve tříčlenném týmu, který je první údernou jednotkou federální úřadu pro kontrolu, dobře známého ze zmíněné hry Control. Tentokrát ale místo mysteriózního napadení budeme řešit rovnou celou invazi paranormálních zlořádů, kteří se prohánějí nejstarší částí úřadu. Hlavním cílem v nové ukázce je jakási bytost tvořená ze samolepících papírků.

Firebreak je čistě PvE online záležitost, ve které Remedy slibuje vysokou míru znovuhratelnosti misí díky unikátně nadesignovaným výzvám a úkolům. Ještě než vyrazíte do akce, vyberete si jednu ze tří krizových sad. Jump Kit se zaměřuje na výbavu na bázi elektřiny. Fix Kit je více těžkopádný, zato dokáže rozdávat více poškození. A jako poslední je Splash Kit se specializací na vodní element.

Jako v každé hře, která funguje na live service modelu, bude časem přibývat další obsah zdarma. I když to tak může působit, nejde o free-to-play záležitost. Cenu zatím neznáme, nemáme ovšem očekávat plnou částku dnešních novinek. Střízlivým odhadem by tak FBC: Firebreak mohlo stát 30-40€. Rovnou v den vydání bude v předplatných PC Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate a PlayStation Plus Extra i Premium.