Final Fantasy VII Rebirth si na PC nezahrajete bez grafické karty s podporou ray tracingu

Zdá se, že v hardwarových požadavcích her nastává nový trend. Podobně jako u Indiana Jones and the Great Circle si bez grafické karty, která podporuje ray tracing, nezahrajete ani Final Fantasy VII Rebirth, které na PC vychází 23. ledna. Jako minimum se tak uvádí GeForce RTX 2060 od Nvidie, Radeon RX 6600 od AMD a Intel Arc A580. Podobně je to s požadovanou RAM. Minimem je v tomhle případě 16 GB.

Důvodem, proč je nutná podpora ray tracingu, je využívání technologie mesh shaderů. Zjednodušeně řečeno, oproti starším vertex shaderům mohou vývojáři efektivněji pracovat s polygony a hardware jich dokáže vykreslit podstatně víc. Jde tedy o základní prvek, takže ho vaše grafická karta podporovat musí, i když zrovna nechcete mít zapnutý klasický ray tracing odrazů a světel.

Pokud na to vaše sestava stačí, čeká vás parádní pokračování epického příběhu s Cloudem Strifem v hlavní roli. Předtím byste si určitě měli projít Final Fantasy VII Remake, který funguje jako první část, a navíc je k hardwaru o dost přívětivější.