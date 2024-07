Final Fantasy XIV by se mohlo podívat na mobily. Port úspěšného MMO má vznikat ve spolupráci s Tencentem

Žánru MMORPG už dlouho vládnou ověřené stálice. Vedle WoWka je to právě Final Fantasy XIV, které před pár dny dostalo velké rozšíření Dawntrail. Je možné, že v budoucnu rozšíří také své působiště. Jak uvádí insider Kurakasis, Square Enix má ve spolupráci s čínským Tencentem pracovat na mobilní verzi. Oficiální komentář k této záležitosti zatím nemáme.

Obě společnosti navázaly strategické partnerství už v roce 2021. Z něj měla vzejít například i mobilní hra spadající do série Nier. Na konci loňského roku se ale do světa dostala informace, že tento projekt byl zrušen kvůli složitému způsobu monetizace. Nyní tedy přišla řada na čtrnácté Final Fantasy, které má podle odhadů stále okolo 400 000 aktivních hráčů.

Square Enix celkově stále zkouší prorazit na mobilním trhu. Ne vždy se ale jejich pokusy vydaří. Například jejich battle royale Final Fantasy VII: The First Soldier skončil nedlouho po spuštění. Letos v dubnu se odporoučel také Nier Reincarnation. V případě zmíněného MMO už ale mají věrnou základnu hráčů a fungující koncept. Je ale otázkou, jestli by mobilní verze byla samostatná, či by se hráči mohli setkávat s kamarády na dalších platformách.