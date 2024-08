Final Fantasy XVI vyjde na PC spolu s DLC za pár týdnů. Rovnou můžete vyzkoušet demo

Už od loňského vydání na pátý PlayStation se počítá s tím, že Final Fantasy XVI dorazí také na PC. Square Enix k novému oznámení nepotřeboval žádné velkolepé akce, včera večer do světa vypustili informaci o tom, že PC verze vychází 17. září, tedy už za pár týdnů. Najdete ji jak na Steamu, tak na Epic Games Store za 1 150 Kč. V nabídce je i Complete edice, se kterou rovnou získáte i obě příběhová rozšíření. Také máte možnost zdarma zkusit demoverzi.

Abyste si tento temný fantasy příběh užili, nepotřebujete znát žádnou z předchozích her ze série Final Fantasy. I tentokrát platí, že svět je to úplně samostatný. My se do něj podíváme v roli Clivea, který byl potomkem vládce Rosarie. Jenže události nedlouho po úvodu naberou nepříjemný spád, a tak se musí vyhrabat z úplného dna. Pomohou mu s tím eikoni, obrovská monstra, která umí využívat magickou moc.

Magie je v tomto světě zásadní, ale neumí s ní zacházet každý. Pro lidi, kteří umí využívat magické krystaly, je tento dar zároveň kletbou. Mocní a bohatí lidé je kvůli tomu zotročují. Výjimkou jsou právě hostitelé eikonů, kteří nepotřebují žádné krystaly a magické útoky vám vystřihnout na počkání. Vládci je využívají převážně ve válkách kvůli jejich obrovské ničivé síle. O tom se sami přesvědčíte ve velkolepých bitkách.

Minimální hardwarové požadavky Operační systém: Windows 10/11

Procesor: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400

RAM: 16 GB

Grafická karta: AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A580 / Nvidia GeForce GTX 1070

Úložiště: 170 GB Doporučené hardwarové požadavky Operační systém: Windows 10/11

Procesor: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700

RAM: 16 GB

Grafická karta: AMD Radeon RX 6700 XT / Nvidia GeForce RTX 2080

Úložiště: 170 GB

Obě rozšíření se pak týkají příběhu. Echoes of the Fallen vypráví o zapomenuté civilizaci. V porovnání s hlavní linkou je slabší, ale The Rising Tide za to určitě stojí. V tomto rozšíření sehraje hlavní roli vodní eikon Leviathan, který v základní hře jako jediný z velkých jmen chyběl. Budeme se tedy snažit zjistit, co se s tímto obrovským hadem stalo.