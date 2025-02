Football Manager 25 nakonec nevyjde. Sega po několika odkladech přesouvá pozornost k dalšímu ročníku

Podobně jako většina klasických sportovních her vycházela každý rok i nová verze fotbalového manažera od Segy. Tuto tradici ale letos poruší. I když díl pro rok 2025 měl přinést řadu vylepšení včetně přechodu na nový engine, vývoj byl natolik problematický, že ani po několika odkladech se neblížil ke svému konci. Proto nyní přišla zpráva, že Football Manager 25 nevyjde a tým místo toho přesune veškeré síly na ročník 2026.

Oznámení přichází jen měsíc předtím, než měla hra po druhém odkladu konečně vyjít. Tvůrci přiznávají, že o zrušení mohli promluvit až nyní kvůli finančním výsledkům za uzavřený fiskální rok, do kterých by se tato negativní zpráva určitě promítla.

Důvodem ke zrušení je jednoduše to, že se vývojářům ze Sports Interactive nepodařilo dosáhnout takového výsledku, jaký si představovali. S novými technologiemi měli v plánu sérii Football Manager posunout kupředu tak, jako nikdy předtím. Uzavřené testy jim prý sice ukázaly, že jsou na správné cestě, ale ani zdaleka se ještě neblíží k jejímu cíli.

Rozhodnutí o ukončení vývoje Football Manageru 25 přichází i přes to, že byla na stole možnost vydat hru v současném stavu a zbytek by se dodělal za běhu. Rozhodně ale tvůrci nechtěli vydání více oddalovat kvůli tomu, že by už byla letošní sezóna v plném proudu. Zrušení se v tomto případě tedy jeví jako nejlepší možný scénář.

Zdroj: X