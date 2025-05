Fortnite se vrátil na americký App Store. V Evropě zůstává v alternativních obchodech

Dlouhých 5 let probíhají spory mezi společnostmi Apple a Epic Games kvůli nepříznivým podmínkám pro vydavatele her. Po rozhodnutí federálního soudu se konečně pohnuly ledy. Apple dostal nařízeno, aby na americkém trhu umožnil vývojářům využívat alternativní metody plateb. Ještě v pátek z Epic Games přišla zpráva, že Apple žádost o vydání zablokoval. Nyní už proces proběhl a Fortnite je opět ve Spojených státech oficiálně dostupný přímo v App Store.

Když si otevřete evropský App Store, Fortnite tam budete hledat marně. Proč? Rozhodnutí federálního soudu platí pouze pro trh USA. U nás zůstávají stejné podmínky pro používání platebních metod jako dřív.

V rámci Evropské unie je ale Fortnite pro iOS dostupný celkem dlouho, čemuž pomohlo nařízení Digital Markets Act. Díky němu musí Apple na svoji platformu pustit další digitální obchody, čehož společnost Epic Games využila se svým Epic Games Store. Jeho instalace je jednoduchá, návod včetně videa naleznete na oficiální stránce. Vedle toho je Fortnite dostupný také na AltStore.

Nevypadá to, že by Epic chystal změny pro náš trh, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že v jeho vlastním obchodě neodvádí poplatky Applu. Ve druhé polovině letošního roku plánují mobilní Epic Games Store rozšiřovat do dalších částí světa, jako je Velká Británie nebo Japonsko. Opět ale půjde hlavně o to, jak se v těchto regionech vyvinou regulační změny.

I když nemáte zájem o Fortnite, instalace Epic Games Store stojí za úvahu. Stejně jako v desktopovém klientu se i na mobilech každý týden rozdává alespoň jedna hra zdarma. Za uplynulý měsíc jste si mohli aktivovat třeba několik her od českého studia Amanita Design.