Fotbal s trochou bojového umění Rematch si příští týden může zkusit každý. Ostré vydání je v plánu na červen

Po výborné bojovce Sifu si studio Sloclap odskočí do žánru sportovních her. Bojová umění ale nehodlají opustit úplně. Jejich novinka Rematch ho chytře kombinuje s fotbalem. Jak takové kombo vůbec funguje, si budete moci sami vyzkoušet už od 18. dubna v rámci otevřeného beta testu. Pokud máte zájem, můžete se registrovat na stránkách hry. Beta bude trvat pouze do soboty 19. dubna a tentokrát si ji vyzkoušejí pouze hráči na PC. Během testování budou k dispozici režimy 4v4 a 5v5.

Rematch je oproti Sifu čistě multiplayerová záležitost. Na vydání plné verze si počkáme jen pár měsíců. V případě PC i konzolí připadá na 19. června letošního roku. Jestli vás beta přesvědčí, můžete si rovnou hru předobjednat v jedné ze tří edicí. Rematch vás v základu vyjde na 24,99€, tedy nějakých 630 Kč. Rovnou také bude součástí předplatného Xbox Game Pass.

S Pro edicí za 34,99€ získáte přístup do hry s třídenním předstihem, prémiový battle pass a pár exkluzivních kosmetických doplňků. Nejdražší je Elite edice za 44,99€, která má všechny výhody Pro edice s několika dodatečnými bonusy navíc. Dle názvů to vypadá, že opět půjde jen o kosmetické doplňky. Což dává smysl vzhledem k tomu, že Rematch se prezentuje jako kompetitivní hra, ve které by se hráč neměl za příplatek dostat ke zvýhodnění.