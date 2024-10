From Hell je nový český survival horor z 60. let. Pracuje na něm jediný vývojář

Nadějně vypadajících českých projektů se v letošním roce objevila spousta. Přidává se k nim survival horor od vývojáře Tomáše Nováka. Má za sebou logickou hru Brath: Brain and Math, tentokrát si ale ukousl o něco větší sousto. Před pár dny vyšlo na Steamu v předběžném přístupu From Hell, které se inspiruje žánrovkami z konce minulého století. Jmenovat můžeme Alone in the Dark či Resident Evil.

Vracíme se do 60. let minulého století, kde prozkoumáme tajemné sídlo. Starý známý našeho hlavního hrdinu žádá o pomoc. Jeho přítel archeolog má ve svém příbytku víc než jedno tajemství a k naší smůle nejsou zrovna přátelská. Při průzkumu se tedy budou hodit zbraně, protože můžete narazit na ghúly a další prapodivná monstra.

From Hell pohání Unreal Engine 5, díky čemuž na pohled působí velmi dobře. Předběžný přístup tvůrce zvolil kvůli tomu, že chce základní mechaniky a hratelnost doladit ve spolupráci se samotnými hráči. Výsledek bychom měli vidět zhruba za rok. V průběhu dalšího vývoje do hry budou přibývat nové úrovně, hádanky, nepřátelé i zbraně. Už v současné verzi má ale From Hell všechny potřebné základy.