Frostpunk 2 vyjde až po prázdninách. Tvůrci chtějí zapracovat zpětnou vazbu, kterou nasbírali v betě

Fanoušci strategie Frostpunk si brousili zuby na pokračování, které mělo spatřit světlo světa už v červenci. Jen pár týdnů předtím ale přichází zpráva o odkladu. Novým datem, kdy se Frostpunk 2 dostane na PC a konzole, je 20. září. Důvod je naprosto jednoduchý. Vývojářský tým z 11 Bit Studios si bere k srdci zpětnou vazbu, kterou dostali od hráčů během nedávného beta testování. Na její zapracování ale bude potřeba dostatek času.

Jak se říká, lepší si počkat na vydání dokončené hry trochu déle, než hrát s předstihem nedovařený projekt. Tvůrci zkrátka chtějí zajistit, aby hráči měli co nejlepší požitek z hraní už se samotným vydáním, čemuž naprosto rozumíme. Trend, kdy vyjde hra rozdělaná a do použitelného stavu se dostane až několik měsíců po původním vydání, by měl odtáhnout do horoucích pekel.

Důsledkem toho fanoušci mohou očekávat nejen vychytanější zážitek, díky většímu množství času si tým může dovolit rovnou do hry implementovat i mechaniky a funkce, na které by se muselo dále čekat. Vylepšení se dočká například uživatelské rozhraní, vývoj vašeho města bude probíhat přirozeněji a plynuleji a v neposlední řadě přibyde nová vychytávka Zoom Stories.

Jelikož je město ve druhém Frostpunku mnohem větší než v jedničce, je těžší se sžít s jeho obyvateli. Právě Zoom Stories tento problém mají řešit. V určitých částech města si můžete přiblížit budovy a sledovat každodenní aktivity svých svěřenců. Podle slov vývojářů je to jen zlomek toho, co si pro ostré vydání chystají a co ještě hráčům neměli možnost ukázat.

Zdroj: 11 Bit Studios