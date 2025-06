Hra o trůny jako strategie, kde můžete přepsat známé příběhy. War for Westeros vyjde příští rok

Nablýskaný filmeček může trošku mást. Game of Thrones: War for Westeros bude real-time strategie, ve které se všechny velké rody poperou o Železný trůn. Pokud chcete vidět, jak vypadá v akci, mrkněte do galerie na obrázky nebo na vývojářský deníček, kde tvůrci ukázali několik záběrů z hraní.

Vývoj má na starosti studio PlaySide, které chce z War for Westeros udělat prémiovou PC strategii. „Pracuje na ní tým, kterému na ní záleží a který to chce udělat správně,“ říká režisér Ryan McMahon. Prý stejně jako spousta dalších hráčů zažili dobu, kdy vycházel seriál a každý netrpělivě očekával, jak se příběh dál vyvine. Právě napětí a nepředvídatelnost jsou věci, které chtějí přenést do své hry.

I když určitou roli bude mít diplomacie, hlavní je síla. Každou chvíli alespoň jeden z rodů svrbí ruka, aby bodl kudlu do zad svému konkurentovi. Sami si budeme moci zahrát za 5 frakcí. Máme tady Starky, Targaryeny, Lannistery a nebo se místo toho můžete chopit role Night Kinga. Jak nakonec situace ve Westerosu dopadne, je jen na vás. Nejsou předem dané scénáře, příběh může dopadnout jinak než v předloze.

Kromě sólo režimu bude War for Westeros možné hrát i v multiplayeru. Zapojíte se do bitev po celé zemi. Do svých řad můžete naverbovat pěchotu, jízdu, ale i drak je neocenitelnou součástí vaší armády.

Zdroj videa: PlaySide