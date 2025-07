Game Pass v červenci přidá Tonyho Hawka i očekávaný Wuchang. Už teď je dostupný Warcraft a nejnovější ročník fotbalu

Xbox každý měsíc rozšiřuje knihovnu her v nabídce předplatného Xbox a PC Game Pass. Mezi červencovými přídavky není nouze o velká jména. Po dlouhém čekání přicházejí i další hry z repertoáru společnosti Activision. V PC Game Passu tak nově najdete třeba celou strategickou trilogii Warcraftu. V případě prvních dvou dílů jde o remasterované verze, trojku si pak můžete osahat ve variantě Reforged, která se loni dočkala žádaných vylepšení.

Řadu her z nově nabízených titulů si můžete zahrát jak na PC, tak na Xboxu. Úspěch bude mít určitě EA Sports FC 25. Fotbálek od EA s tímto ročníkem trochu ztrácí dech, ale přísun nových hráčů skrz Game Pass by ho mohl trochu nakopnout. Fanoušci dobrodružných příběhů by neměli vynechat lov pokladů s Larou Croft v Rise of the Tomb Raider. A jestli chcete něco více odlehčeného, Crash Bandicoot 4 vás zabaví náramně.

V červenci hráče čekají další očekávané novinky, pár jich bude k dispozici rovnou s vydáním samotné hry. To platí třeba pro asijskou akci Wuchang: Fallen Feathers. V předběžném přístupu si pak na konci měsíce budeme moci osahat Grounded 2, kde musíme přežívat s partou zmenšených mládežníků na zahradě plné nebezpečného hmyzu. S předplatným také můžete vyzkoušet demo nových remasterů skejťáckých her Tonyho Hawka, které v plné palbě vycházejí příští týden.