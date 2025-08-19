Gamescom startuje dnes večer s prezentací plnou oznámení. Ukáže se Call of Duty, Resident Evil a další velká jména

Stejně jako posledních několik let odstartuje německý veletrh Gamescom velká prezentace Geoffa Keighleyho. Má ve zvyku s předstihem odhalovat, co v průběhu večera uvidíme a tentokrát to není jinak. Pokud si nechcete zkazit překvapení, stačí vám vědět, že živě celou akci můžete sledovat dnes od 20:00 našeho času.
Už na začátku léta jsme se dozvěděli, že součástí Opening Night Live bude plnohodnotné představení letošního dílu série Call of Duty s podtitulem Black Ops 7. Activision nám prozatím ukázal jen naleštěný trailer, který toho moc neřekl. Ze stáje Xboxu se pak na scéně objeví také chystané sci-fi RPG The Outer Worlds 2 a World of Warcraft: Midnight, nový datadisk pro dlouholeté MMORPG, který odstartuje druhou část aktuální ságy. Od PlayStationu pak uvidíme další ukázku z Ghost of Yotei.
Vrnět blahem budou také fanoušci hororů. Nejenže si pro nás chystá novinky Capcom o hře Resident Evil Requiem, jejíž vydání se chystá na začátek příštího roku, zároveň dojde i na Konami a jejich Silent Hill f, který tuto ikonickou sérii poprvé přenese do Japonska, konkrétně do malého městečka Ebisugaoka. Od vývojářů z asijských zemí to ale není ani všechno. Uvidíme také akční nálož v Ninja Gaiden 4, pokračování legendy, která začala už v 80. letech minulého století.
Keighley si také pohrává s fanoušky na sociálních sítích. Tentokrát už se snad dočkáme vytouženého Hollow Knight: Silksong. Na výstavě má být hratelný na stánku Nintenda i u Xboxu, který ho prezentuje na svých nových handheldech. V průběhu večera toho ale určitě uvidíme mnohem víc včetně nečekaných oznámení a dojde také na seriálovou tvorbu. Konkrétně můžete očekávat ukázku z další řady adaptace Falloutu.