Gears of War: Reloaded vylepší první díl akční sci-fi série. Poprvé v historii bude k dostání i na PlayStationu

Na oznámení velkých věcí už opravdu nejsou potřeba prezentace. Microsoft po letech spekulací bez větších okolků oznámil Gears of War: Reloaded, první díl akční série ve vylepšené podobě. Vydání je v plánu na 26. srpna a vedle PC a Xboxu Series S|X se podívá také na PlayStation 5. Je to poprvé, co hra spadající do značky Gears of Wars bude k dostání na konzoli od Sony.

Hned v den vydání bude k dispozici skrz předplatné Xbox Game Pass Ultimate, respektive PC Game Pass. Dobrou zprávou také je, že se nebude prodávat za plnou cenu. Reloaded najdeme v digitálních obchodech za 39,99$. Na českém trhu bychom se měli pohybovat okolo tisícovky korun. Jestli už máte v knihovně starší Ultimate edici, platit nemusíte vůbec. V tom případě bude upgrade na Reloaded zdarma. Tato akce platí jen v případě, že jste si hru pořídili před 5. květnem.

Xbox chce oslavit blížící se 20. výročí série s ještě lepší verzí prvního dílu. Reloaded nabídne podporu 4K rozlišení při 120 FPS, kampaň se navíc zbaví načítacích obrazovek. Nebude chybět ani multiplayer. Hrát můžete s kamarádem bez ohledu na platformu a taktéž se mezi platformami přenáší váš postup. Ohledně obsahu půjde o kompletní zážitek, protože Reloaded vychází z Ultimate edice z roku 2015. Reloaded tedy bude už třetí verze, ve které si prožijeme úvodní kapitolu Marcuse Fenixe.

Hra pro více hráčů nebude nijak omezená, jak je u některých remasterů zvykem. Kampaň si zahrajeme ve dvojici, do PvP multiplayeru se pak může pustit 8 hráčů. V oznámení tvůrci také vypichují, že ke hraní nebude povinné přihlášení k účtu Microsoftu. Pokud si ale chcete přenášet svůj postup mezi platformami, už se bez něj neobejdete.