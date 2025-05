GeForce Now má vlastní aplikaci pro Steam Deck. Cloudové hraní zajistí lepší obraz a delší výdrž

Nvidia slíbila v lednu na veletrhu CES, že brzy vydá nativní aplikace GeForce Now pro Steam Deck. Jak slíbili, tak konají. Cloudová služba je dostupná a podporuje i nejvyšší variantu hraní v rozlišení 4K při 60 FPS s využitím HDR 10. Což je trošku overkill vzhledem k tomu, že displej Decku má rozlišení 1280 x 800. Na maximum tak využijete GeForce Now hlavně při připojení k externí obrazovce. Samozřejmě se to ale neobejde bez kvalitního internetu.

Vzhledem k tomu, že hra neběží přímo na zařízení, vydrží vám na jedno nabití déle. Podle Nvidie se výdrž zvedne až o 50 %. Pokud nechcete rovnou sáhnout po některé z variant předplatného, můžete GeForce Now vyzkoušet zdarma. Je ale potřeba počítat s tím, že nejspíš budete před hraním muset vystát frontu.

Služba GeForce Now aktuálně podporuje přes 2 200 her a nejsou to jen tituly ze Steamu. Podporuje také obchody Epic Games Store, Ubisoft Connect, Battle.net a zahrát si s ním můžete i 180 her z PC Game Passu. Nabídka se dále rozšiřuje. Mezi nejčerstvější přírůstky patří nadějné závody Tokyo Xtreme Racer nebo vychvalované RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon, které má být zdatnou konkurencí série The Elder Scrolls.