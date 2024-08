Geralt v Zaklínači 4 chybět nebude. Tentokrát už ale nesehraje hlavní roli

Polský CD Projekt RED už dávno rozkryl svoje plány do budoucna se Cyberpunkem a Zaklínačem. I když to vypadalo, že s třetím dílem herní příběh vědmáka skončí úplně, vzhledem k úspěchu celé značky bylo jasné, že se s ní nevidíme naposledy. Vedle dalších projektů vzniká i plnohodnotná čtyřka, která bude o dost jiná než předchozí díly, což platí hlavně v ohledu hlavního protagonisty. Stále se spekuluje, kdo jím vlastně bude, ale nyní máme alespoň jasno v tom, že Geralt tuto roli pověsí na hřebík.

Prozradil nám to přímo Doug Cockle, hlas Geralta v anglickém dabingu. Dle jeho slov se slavný zaklínač v pokračování herní série sice objeví, ale nebude hratelnou postavou. Kromě toho nezmínil nic víc, prý zatím neviděl ani kousek scénáře, takže sám vlastně neví, jaká bude Geraltova role dál.

Za nás je to správné rozhodnutí. Geraltův příběh byl hezky zakončený v rozšíření O víně a krvi a byla by škoda, kdyby ho tvůrci zase vytáhli na obrovskou výpravu a celý závěr trilogie tím do jisté míry pokazili. No a za koho že vlastně budeme ve čtyřce hrát? To je stále záhadou. Někde se můžete dočíst, že v hlavní roli bude zaklínač, kterého si budeme moci sami vytvořit, jako ve spoustě dalších RPG her. Občas můžete zahlédnout i řeči ohledně toho, že otěže po Geraltovi převezme Ciri. Ať už je to, jak chce, v dohledné době se pořádného odhalení určitě nedočkáme.

Kromě pokračování je ve vývoji několik dalších projektů z tohoto fantasy univerza. Studio Fool's Theory ve spolupráci s CD Projektem pracuje na kompletním remaku prvního dílu. Tým v the Molasses Flood pak pracuje na zbrusu novém projektu, který nemá úplně hladký vývoj, ale podle posledních informací by měl stále vznikat.