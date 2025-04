Ghost of Yotei bude mít české titulky. Očekávané samurajské dobrodružství vyjde v říjnu

PlayStation minulý týden nečekaně odhalil nový trailer pro Ghost of Yotei společně s datem vydání, které připadá na 2. října letošního roku pro PS5. České zastoupení PlayStationu dnes potvrdilo, že pokračování bude mít české titulky, stejně jako předchozí Ghost of Tsushima.

Nejde o přímé pokračování, děj Yotei se odehrává více než 300 let poté, co Džin Sakai bránil svůj domov před mongolskými nájezdníky. Bude to tedy vhodná záležitost i pro hráče, kteří si původní Ghost of Tsushima ještě neprošli.

Tentokrát bude hlavním tématem příběhu pomsta. Hlavní hrdinka Atsu přišla o rodinu a domov kvůli partičce zlořádů, která si říká Yotei Six, takže musí jednoho po druhém vystopovat a dokázat jim, že byla chyba nechávat ji naživu.