Ghost of Yotei představuje nové zbraně. Podívejte se, jak to Atsu umí s kopím a kusarigamou

V Ghost of Tsushima se souboje točily hlavně okolo katany a dalších druhů japonských mečů. Oproti tomu budou mít v nadcházející novince Ghost of Yotei větší roli další typy zbraní. Hlavní hrdinka Atsu jich ve výbavě může mít rovnou pět, přičemž každý z nich je účinný proti jinému druhu nepřátel.
V nových ukázkách nám tvůrci představili, jak budou vypadat souboje s japonským kopím jari a kusarigamou, tradiční zbraní s kosou na jednom a kovovou koulí na druhém konci. Právě kusarigama působí jako všestranná pomůcka, kterou Atsu využije při tichém postupu i během boje proti početní přesile. Součástí této ukázky je také zajímavý detail. Když zapálíte dřevěný štít nepřítele, zvládnete ho pak snadno rozbít.
Ani kopí se v boji proti banditům neztratí. Je sice o něco pomalejší, zato dokáže zasadit větší ránu. Atsu ho navíc může použít jako oporu a nepřítele pořádně nakopnout. Díky tomuhle útoku se jeden z nepřátel pěkně proletěl při pádu z mostu.