Ghost of Yotei příští rok rozšíří onlineový přídavek Legends. Stejně jako u Tsushimy bude zdarma

Stejně jako Tsushima dostane i Ghost of Yotei po vydání multiplayerový přídavek Legends, který se odehrává v nadpřirozeném světě a oproti kampani nám představí yoteiskou šestku v démonické podobě. Stejně jako u předchozí půjde o DLC zdarma pro všechny majitele základní hry. Jelikož jde o online hraní, bez předplatného PS Plus se neobejdete. Vydání máme očekávat v roce 2026.
Legends nabídne příběhové mise pro dva hráče a survival zápasy pro čtyři. Hráči si zvolí jednu ze čtyř tříd a postaví se protivníkům, mezi kterými je dominantou již zmíněná šestka záporáků ze základní hry. Po boku jim budou stát nové druhy démonických nepřátel.
Některé detaily studio nechává otevřené. Sucker Punch neupřesnilo, zda se vrátí i prvky známé z pozdějších aktualizací Tsushimy. Tvůrci avizují, že podrobnější představení tříd, odměn a matchmakingu přijde až po vydání základní hry. Teď šlo hlavně o ujištění, že kooperace se vrátí a nebude zpoplatněná.