Ghost of Yotei vám nechá volnější ruce při průzkumu světa. Spolu se hrou vyjdou i limitky konzolí a ovladačů

Jedna z nejočekávanějších her letošního podzimu se ukázala v pořádné náloži nových záběrů. Ghost of Yotei vychází 2. října a vývojáři ze studia Sucker Punch nám ve své samostatné prezentaci předvedli, jak bude fungovat upravený styl průzkumu světa, vylepšený systém soubojů a připravili si pro fanoušky i několik specialitek. Pokud vás zajímá hlavně limitovaný hardware, scrollněte na závěr článku.

Tsushima se občas setkávala s výtkami kvůli tomu, že v podstatě pracovala s tradiční formulí her z otevřeného světa ve stylu her Ubisoftu. To se pokusí Yotei změnit a místo toho, aby vás mapa tahala k zajímavým bodům, nechají vám tvůrci při průzkumu volnější ruce. Trochu to působí jako styl Elden Ringu či posledních dílů The Legend of Zelda, kdy vás nabádají k tomu, abyste se dalekohledem porozhlédli po okolí a jednoduše vyrazili k tomu, co vás na obzoru nejvíc zaujme.

Tím hlavním bude již dříve odhalený příběh o pomstě hlavní hrdinky Atsu. Místní lidé ji mají za Onryō, nezastavitelného ducha pomsty. Vypečená partička známá jako Yoteiská šestka ji připravila o celou rodinu a ona se po 16 letech vrací do své domoviny, aby srovnala účty. Vedle toho, že s ní prožijeme cestu pomsty, budeme moci navštívit její vzpomínky. Nebude to jen skrz filmečky, stiskem tlačítka se v určitých momentech okamžitě přenesete do doby, kdy Atsu spokojeně žila s rodinou.

Svět Ghost of Yotei toho samozřejmě nabídne mnohem víc. Abyste objevili opravdu všechno, musíte jednoduše pokračovat ve hraní. S nalezením zajímavých míst vám pomůže nový systém vodítek. Občas se dostanete ke stopám v podobě karet, které pak můžete využít při výslechu nepřítele a ten vás už navede správným směrem. Kromě toho se mezi vedlejšími aktivitami ukázal lov odměn či oltáře zamyšlení, u kterých Atsu získá nové schopnosti.

Atsu není žádný samuraj, takže nemusí řešit žádný kodex ani pravidla. K porážce nepřítele využije všechny dostupné prostředky. Její hlavní arzenál představuje pětice zbraní - katana, kusarigama, kopí, ódači a dva krátké meče. Každá se hodí proti jinému druhu zbraně, každá má i vlastní možnosti vývoje a získávání nových schopností. Musíte tak zbraně přehazovat podle situace a klidně se může stát, že na vás nepřítel zareaguje a zbraň si vymění on sám. Svůj styl hraní si můžete upravit také skrz různé zbroje a talismany. Vývojáři chtějí, aby vám zážitek co nejvíc sednul do ruky bez ohledu na to, jakým způsobem hrajete.

I když Atsu vyráží na cestu pomsty sama, občas se k ní někdo přidá. V boji vypomůže třeba záhadný vlk, a když si přes noc v přírodě rozloží kemp, může ji navštívit pocestný v podobě některé z důležitých postav, která jí má zrovna co nabídnout. Tímto způsobem se o něco zjednoduší získávání vylepšení od jejích učitelů a v upraveném kodexu vždy jasně uvidíte, jestli pro vás někdo ze spojenců nemá připravenou odměnu.

Audio je ve hrách neskutečně důležitá věc. O hudební doprovod se v Ghost of Yotei postará skladatel Toma Otawa, který si dal za cíl zkombinovat východní instrumenty se západními prvky. Ukázku jeho práce si můžete poslechnout už teď, dvě ze skladeb z prezentace jsou dostupné na streamingu.

Pokud si chcete audiovizuální zážitek ještě více okořenit, připravili si vývojáři několik módů, se kterými Yotei ještě více nabyde dojmu samurajského filmu. Už od vydání bude obsahovat japonský dabing s lip-syncem. Jeho absence byla u Tsushimy jednou z nejčastěji vytýkaných věcí.

Skrz zevrubný foto mód si můžete kdykoliv udělat parádní snímky a vrací se také Kurosawa mód. S ním se hra přepne do černobílého režimu, do obrazu přibyde filmové zrno a zvuky větru budou výraznější. Kromě toho si vývojáři jako poctu tvůrcům samurajských filmů připravili další dva módy.

Miike mód přiblíží kameru a zvýší množství krve a bahna v akci. Takašiho Miikeho můžete znát jako režiséra filmu 13 samurajů. A do třetice se přidává Watanabe mód. Šin'ičiró Watanabe se proslavil na scéně japonského anime. Ze samurajského žánru si získal fanoušky seriálem Samurai Champloo. S tímto módem vám ke hraní budou místo intenzivní hudby hrát při průzkumu i boji lo-fi skladby, které Watanabe vytvořil přímo pro hru.

Limitované konzole a ovladače

Oproti předchozím generacím se speciální edice hardwaru už tak často nedělají, ale fanoušci samurajů se přece jen dočkali pořádné nadílky. Do obchodů půjdou rovnou dvě varianty limitované edice konzole PS5 s mechanikou. Do tuzemských obchodů se dostane pouze zlatá varianta. Černý design bude k objednání pouze skrz obchod PlayStation Direct, který pro Česko není dostupný.

Design konzole se odvíjí od klasického japonského stylu kincugi, což je technika opravy rozbité keramiky lakem a zlatem. Vzor pak vyobrazuje fiktivní variaci oblasti Ezo, což je dnešní Hokkaidó. Ovladač namísto mapy zdobí silueta hlavní postavy s tahy štětce na každé straně. Kromě toho bundle obsahuje také digitální verzi hry s předobjednávkovým bonusem a setem avatarů pro váš PSN profil.

Ovladač DualSense s designem hry bude k dostání i samostatně a stejně tak si svoji konzoli budou moci ozdobit i ti z vás, kteří už PS5 doma mají. PS5 Slim a PS5 Pro dostanou pláty, které by se také měly objevit i u nás. Množství u takových kousků ale bývá opravdu limitované, takže pokud vám padnou do oka, není radno otálet. Zatím ale nevíme, kdy se chystá spuštění předobjednávek. To PlayStation oznámí až někdy příště. Do rukou hráčů se vše dostane až s vydáním hry, tedy 2. října letošního roku.