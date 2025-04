Ghost of Yotei vyjde v říjnu. PlayStation překvapivě odhalil podrobnosti o očekávané samurajské hře

Jen před pár hodinami se objevila zpráva o tom, že Ghost of Yotei dostal rating na Tchaj-wanu. Ještě něž se pořádně začalo spekulovat o tom, že PlayStation chystá odhalení data vydání na velké prezentaci, překvapili hráče tím, že nové informace jednoduše rovnou vypustili do světa. Ghost of Yotei bude mít premiéru 2. října letošního roku na PlayStationu 5. Oznámení doprovodil trailer a řada nových informací.

Protagonistka Atsu se vydává na cestu pomsty. Maskovaní záporáci mají na svědomí životy celé její rodiny a je na ní, aby srovnala účty. Tahle partička si říká Yotei Six s před 16 lety málem dostala i samotnou Atsu. Od té doby se naučila bojovat a stala se pro šestku nebezpečnou protivnicí. Její hlavní zbraní je katana, kvůli které sama málem přišla o život.

Dle Andrewa Goldfarba, komunitního manažera ze studia Sucker Punch, ale nebude celá hra jen o pomstě. Atsu potká řadu postav - některé se stanou spojenci, proti jiným musí tasit katanu. Nově utvořené vztahy a spojenectví dají jejímu životu nový směr. Prozatím se ale bude stále držet v domovské oblasti Ezo, kterou v současnosti známe jako Hokkaidó.

V závěru traileru došlo na ukázku nové herní mechaniky. Atsu se může vrátit do své minulosti. Flashbacky nebudou jen ve formě filmečků, jak jsme u her většinou zvyklí, ale plynule během hraní přejdeme z jednoho časového úseku do druhého. Novinek si prý do Ghost of Yotei přichystali víc, ale o dalších zatím nic neprozradili.

Stylem Yotei trochu připomíná letošní Assassin's Creed Shadows v tom smyslu, že je na nás, v jakém pořadí šestku úhlavních nepřátel vyřídíme. Vedle toho ve světě narazíme i na řadu dalších nepřátel, za jejich porážku můžete očekávat šťavnatou odměnu. Potkat můžete i učitele, kteří Atsu naučí nové dovednosti se zbraněmi.

Od 2. května v 10:00 našeho času budou dostupné předobjednávky. Vybrat si můžete ze třech různých variant, přičemž ta standardní vás vyjde na 80€. V digitální deluxe edici za 90€ navíc dostanete balíček se zbrojí, koně se sedlem, dřívější přístup k některým mapám a sadu pro meč.

K dostání bude také sběratelská edice, jejíž cenu zatím neznáme. Její součástí bude pouze klíč k Deluxe edici hry. K tomu balení obsahuje repliku masky hlavní hrdinky, dostanete i její šerpu se jmény Yoteiské šestky společně s cubou z katany, což je v podstatě záštita. Mezi vedlejšími aktivitami narazíte na minihru Zeni Hajiki, kterou si můžete zahrát i v realitě s přiloženým pytlíkem mincí. Obsah sběratelky uzavírá sada karet s artworky a papírová skládačka stromu ginkgo.