Ghost Recon se chystá na návrat se změnou stylu. Pokračování má opustit arkádový směr

Francouzský Ubisoft se letos věnuje hlavně Assassin's Creed, ale má pod pokličkou řadu dalších projektů. Jejich vývoj se protáhl, aby se neopakovaly neúspěchy posledních let. Mezi nimi se má podle informací webu Insider Gaming schovávat i pokračování vojenské série Ghost Recon. Vzhledem k předchozím informacím okolo her Ubisoftu není důvod jeho zdrojům nevěřit. Po Wildlands a Breakpointu by se ale série mohla dočkat razantnější změny.

Nový Ghost Recon vzniká pod kódovým označením Ovr a letos na podzim má proběhnout interní alfa testování. Dle zdrojů hodlá Ubisoft oficiální odhalení plánovat až na příští rok s tím, že vydání se dočkáme na podzim roku 2026. Do redakce Insider Gaming se prý dostala i ukázka, ze které na pohled Ghost Recon připomíná hry Call of Duty: Modern Warfare nebo Ready or Not. Tedy vojenská akce z pohledu první osoby.

Hratelností by se ale měla tato novinka od arkádového Call of Duty velmi lišit. Ubisoft prý hodlá zatlačit na styl military simulation, se kterým zručně pracuje třeba série Arma. Nepředpokládáme, že by s ním tady šlo do takové hloubky, ale oproti Wildlands a Breakpointu to bude změna. Pokud si pamatujete začátky Ghost Reconu, šlo o více taktickou akci, než v posledních dvou dílech, které byly spíš kooperační arkádovky. V podstatě bychom se mohli dočkat návratu ke kořenům.