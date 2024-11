Ghostface láká na svůj příchod do Mortal Kombat 1. Premiéru bude mít koncem listopadu

Pro Mortal Kombat se v minulých dílech stalo tradicí, že v rámci přidávání dodatečných bojovníků se do hry podívají i postavy z jiných známých značek. První Kombat Pack pro Mortal Kombat 1 přinesl například Homelandera z The Boys nebo Omni-Mana. Stejně tak to je i s druhým balíčkem, který odstartuje Ghostface. První teaser ukázal jen pár záběrů, důležitý je ale hlavně samotný závěr. Vrah z filmového Vřískotu do hry dorazí 26. listopadu s tím, že pokud jste si koupili rozšíření Khaos Reigns, dostane se vám do rukou už 19. listopadu.

Mnoho detailů ohledně jeho stylu hraní zatím nemáme, ale to se jistě změní v následujících týdnech, kdy můžete očekávat vydání obšírnějšího traileru. Tvůrci Mortal Kombatu se každopádně musí snažit, aby napravili aktuální trable své hry. U nedávno vydaného rozšíření na Steamu svítí nelichotivé hodnocení 24 %. Za téměř plnou cenu toho nabízí málo, jak se můžete dočíst v naší recenzi. Pokud se vám do něj nechce investovat, budete si moci pořídit Ghostface i samostatně.

Pro druhý Kombat Pack je to teprve začátek. Kromě toho, že s vydáním rozšíření do hry přibyl Noob Saibot, Cyrax a Sector, se do hry vedle Ghostface podívá také T-1000 z druhého Terminátora a barbar Conan.