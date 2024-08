God of War Ragnarök odhaluje požadavky PC verze. Na disku zabere necelých 200 GB

Kratos a Atreus opět zavítají na PC s pokračováním jejich řádění v panteonu severských bohů 19. září. Ragnarök bezesporu patří mezi nejlepší hry roku 2022 a celkově je jednou z nejlépe vypadajících her pro pátý PlayStation. Abyste ho v podobném stavu rozběhli i na PC, budete potřebovat celkem našlapaný stroj. Pokud se ale spokojíte s nižším nastavením grafiky, vystačíte si i s několik let starými grafikami. Aby běžel co nejlépe, nechybí podpora technologií DLSS 3.7, FSR 3.1 a XeSS 1.3. Využít můžete také generování snímků.

Není až takovým překvapením, že na nejvyšší nastavení budete potřebovat karty z posledních řad v kombinaci se silnými procesory. Hráče spíše zaráží fakt, že God of War Ragnarök si na SSD zabere 190 GB. U akčních adventur, které se navíc neodehrávají v obrovském otevřeném světě, to nebývá zvykem. Textury ve vysokém rozlišení ale zkrátka potřebují hodně místa. Bezesporu je to macek pořádný. Potřebným místem na disku Ragnarök překonává i Call of Duty: Modern Warfare III z minulého roku, které vyžaduje 149 GB volného místa. A právě u této série Activisionu je neustále bobtnající velikost dat každoročně probíraným tématem.

Jako vždy ale bude tím hlavním optimalizace. Zatím se neodvážíme říct, že se každý další port hry z PlayStationu obejde bez potíží. Problémy měl třeba první Horizon, o tragickém stavu, ve kterém vyšlo The Last of Us Part I nemluvě. Snad se tedy pokračování God of War zařadí mezi ty pozitivnější případy.

Zdroj: PS.Blog