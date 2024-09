Recenze PC verze hry God of War Ragnarök. Port slavné mlátičky se obešel bez problémů

Plusy Bez technických chyb Stále skvělá hratelnost Parádní příběh Čeština Pohledná grafika Minusy Nepřehledné UI Nutnost mít PSN účet 9 /10

Akční adventura pro PC, PS4 a PS5 ● Cena: 1 500 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Oficiální české titulky

Již z kraje mohu všechny PC hráče uklidnit, opět se totiž jedná o předělávku vysoce kvalitní, i když nějaké ty výtky si přeci jen zaslouží. Naštěstí jich není mnoho. Přesto ale hra čelí na Steamu review bombingu, kdy má v současnosti jen 71 % pozitivních recenzí od více jak 5 000 hráčů. Proč tomu tak je, dozvíte se dále.

God of War Ragnarök je pokračováním mnohými oblíbené značky, jež ještě nedávno byla exkluzivní sérií pro PlayStationy. Jenže časy se mění, a tak PC hráči mohou na vlastní kůži okusit již druhý díl God of War na svých strojích. A opět to stojí za to.

Pro neznalé, God of War Ragnarök je akční rubačka se silným příběhem a dost brutálními a násilnými scénami. Vypráví příběh Krata a jeho syna Atrea, kteří se pokouší přežít v nelítostném světě starých mýtů, legend, mocných příšer, ale i samotných bohů. Zároveň se snaží pochopit, kým vlastně Atreus je a jaký je jeho úděl. Do cesty se jim staví hroziví nepřátelé a nevyhnou se ani soubojům s mýtickými bohy, jako jsou Thór či samotný Ódin.

PC verze hry obsahuje jak základní hru, tak i rozšíření Valhalla, které přináší nový herní mód, v němž hrajete pouze za Krata. Toho zde čekají nové výzvy. Mód se od klasické kampaně odlišuje tím, že obsahuje rogue-lite prvky a náhodně generované levely s mnoha výzvami, což oživuje hratelnost a zároveň vybízí k opětovnému hraní.

Rozdíly oproti verzi pro PlayStation jsou pak spíše kosmetické věci, které usnadňují hraní méně schopným hráčům či lidem s poruchami zraku. Pro ty je zde funkce Cinematic Audio Description neboli zvukový popis vizuálních událostí během poměrně častých cutscén. Zároveň je implementována i možnost snížení si počtu nápověd, které k vám pronáší vaši věrní druzi.

Samozřejmě nechybí ani podpora nových technologií. K dispozici jsou upscalovací technologie od Nvidie, AMD i Intelu, jmenovitě se jedná o RTX Deep Learning Super Sampling (DLSS) 3.7, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1 a Intel XeSS (Xe Super Sampling) 1.2. Nechybí ani odemčení snímkové frekvence a podpora širokoúhlého rozlišení.

Nyní se dostáváme k onomu kamenu úrazu, kvůli kterému si tvůrci „vysloužili“ výše zmíněný review bombing. Spousta hráčů totiž nedokáže zkousnout fakt, že ke spuštění hry je potřeba mít i PSN účet. Je to sice trochu otrava, ale dle mého to zase taková komplikace pro našince není. Na druhou stranu samozřejmě chápu rozhořčení hráčů, kteří jsou ze zemí, kde PSN nelze mít. Ti zkrátka mají smůlu a hru si například bez VPN nezahrají, i když se jedná o singleplayerový titul.

Zároveň neměla hra moc dobrý start a dle statistik ji na Steamu hrálo méně lidí, nejen než díl předchozí, ale i než ostatní hry z portfolia Playstation Studios. Dílem to bude menší propagací, kdy se mnozí o hře dozvěděli až v den vydání, dílem tím, že hra vychází na Epic Storu, který mohl ukrojit i značnou část prodejů. Není ale možné zjistit, jak je velká. Za mě je to škoda, protože jinak je hra opravdu perfektní, skvěle vybalancovaná a hlavně stabilní. I na slabších sestavách si tak užijete pohlednou a detailní grafiku bez propadů ve snímkování či záseků.

Ragnarök rozhodně za ty dva roky od původního vydání na PS nestačil zestárnout. Hratelnost je stále na vysoké úrovni. Souboje jsou vypilované a zábavné. Bitky s bossy dají mnohdy zabrat a je tak potřeba využívat všech vašich schopností a dovedností. Paleta útoků je různorodá a pestrá, všechny ovládnout chce trochu cviku a rychlé prsty. Za mě jde stále o velmi slušný soubojový systém, ve kterém si postupně odemykáte nové údery a vylepšujete svou výbavu.

Hra trochu ztrácí v interakcích otce a syna. Mnohým zkrátka přijde Atreus otravný a ze hry by ho ideálně vyškrtli, případně jeho roli dost ořezali. Pravdou je, že vztah těchto dvou postav rozhodně není tak chytlavý a emocemi nabitý jako třeba u The Last of Us. Potenciál pouta otce se synem a jejich vzájemné rozmíšky a jiné pohledy na herní dění zde není plně naplněn, což je škoda.

Jinak je ale příběh podán velmi profesionálně, je správně intenzivní, plný zvratů a událostí, které vše posouvají kupředu. Hře pomáhají i drsné hlášky hlavního hrdiny či občas bizarní vtípky vašeho společníka, mluvící hlavy Mímira.

Další výhradu bych měl k UI a k celkovému pojetí inventáře, mapy či kodexu. Prohlížení čehokoli v tomto rozhraní je vyloženě za trest. Přepínání mezi jednotlivými částmi je nepřehledné, neintuitivní a texty či obrázky jsou přehnaně veliké. Ikony pak nejsou dost ostré, jako by byli špatně vykreslené nebo v nízkém rozlišení. Je to škoda, protože vše ostatní je zpracováno na jedničku.

Naopak chválu si zaslouží celkové audiovizuální zpracování. Grafika je stále velmi pohledná a detailní a často vykreslí nádherné pasáže. Ať jde o pochmurné zasněžené oblasti temných hvozdů nebo naopak slunná pobřeží zdejších jezer. Různé zakončovací údery, kdy Kratos doslova rozsápe svého protivníka, jsou také zpracovány velmi detailně, krvavě a nechutně. I zvuky a hudba skvěle doplňují atmosféru. Součástí hry jsou rovněž dobře zpracované české titulky, což našince dozajista potěší.