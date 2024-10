GOG si utahuje ze Steamu. U nás koupené hry vám nikdo nevezme, vzkazuje uživatelům

Steam začal upozorňovat na to, že si u něj ve skutečnosti nekupujete hry, ale jen licenci k jejich používání. Konkurenční GOG toho využil v kampani, že on vám hry opravdu prodá. Ale je to trochu složitější.

V podmínkách služby totiž také stojí, že si kupujete licenci, kterou vám GOG za určitých podmínek může odebrat. Rozdíl je však v tom, že zatímco na Steamu (alei ve věštině dalších obchodů) i po nákupu musíte mít účet i nainstalovanou klientskou aplikaci, GOG vám dá instalační soubory, které si můžete stáhnout a zálohovat. A ty budou fungovat vždy bez ohledu na nějaký online účet.

GOG veškeré hry prodává bez DRM nebo jiných protipirátských ochran, což však na druhou stranu znamená, že některá studia či vydavatelé tam své hry nepublikují. Mají strach, aby se hry nezačaly šířit nelegální cestou. Proto GOG prodává především starší tituly, kde už obchodní riziko není tak velké, případně se tam novinky dostanou se zpožděním.

Herní obchod patřící polskému CD Projektu ale dokáže oslovit i některé významné tvůrce. Samozřejmě tam rovnou vycházejí hry sesterského CDPR jako Zaklínač nebo Cyberpunk 2077. Na GOGu ale loni rovnou vyšel Baldur's Gate 3. Kingdom Come: Deliverance se tam objevil jen asi dva týdny po Steamu.

Oblíbený je také u indie vývojářů, takže tam vycházely hity jako Stardew Valley, Terraria, FTL, Disco Elysium, Hollow Knight, No Man's Sky, Rimworld, Dead Cells a další.