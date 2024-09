První dojmy z návratu Gothicu. Remake jedničky úspěšně staví na nostalgii

Legendární Gothic se vrací a zatím nám toho ukázal velmi málo. Už to nás ale dostalo do mírných rozpaků. Nicméně na Gamescomu jsme ho konečně zkusili na vlastní palce a naštěstí jsme byli vyloženě nadšení.

Gothic je hrou mého dětství. Byl prvním RPG, do kterého jsem se opravdu ponořil a chtěl jsem jeho svět prozkoumat. Stalo se to díky postupu z nicky na hrdinu, nutnosti přidat se k frakci a uvěřitelnému nepřátelskému světu. Tahle hra vám prostě nic nedala zadarmo.

Pro španělské studio Alkimia má Gothic jednu velkou výhodu. Fanoušci mají rádi, že hra je těžkopádná a je hard to learn i hard to master. Co by jindy bylo brané jako zápor, je tady součástí hratelnosti. Nový díl si však nejspíš užijí nejen RPG masochisti, ačkoli vše, co jsme měli rádi, zachováno stále jest. Na Gamescomu jsme měli to štěstí promluvit si i s vývojáři a jsou to pořádní nadšenci.

Welcome to the colony!

Ukázané demo nás posadilo do role smyšleného hrdiny. Tak trochu původní bezejmenný z Wishe (dokonce měl i culík). Úkolem bylo jen a pouze najít ubytování, protože někde poblíž je prý stínová šelma. Potkáte během toho pár známých, jako je Diego, ale také Drax či Kurg. Prostě typické setkání z gymplu, kdy si říkáte, jak příšerně vaši spolužáci dopadli.

Naštěstí po grafické stránce si člověk nemusí moc stěžovat, naopak jsem byl příjemně překvapen. Gothic mi z videí a screenshotů připadal jak Avowed z Wishe. Na obrazovce se však naplno ukázalo, že hra běží na Unreal Enginu 5 a vývojáři ho umí používat. Samozřejmě pořád mluvíme jen o AA hře, přesto v remaku vše krásně prokouklo.

Počáteční lokací je useknutá první cesta od bariéry ke Starému Táboru. A ačkoli ji hned poznáte, dostala novou podobu. Díky vegetaci je živější, zároveň však i nafouklejší. Jak vývojáři říkali, příběh se zachová, ale herní svět bude větší. V ukázaném demu jsem si u dolu vzal krumpáč, následně jsem se ale mohl vydat i do dolu a rozdat si to tam s bandou krysortů.

Nafouknutí se mají dočkat rovněž úkoly. Všechny staré klasiky chybět nebudou. Bude tu otravný Mud, protože bez Muda by to nebyl Gothic. Úkoly však budou rozšířeny nebo doplněny. Vývojáři přiznali, že zejména poslední kapitoly jim přišly dost lineární, a právě to chtějí změnit.

Spousta malých vychytávek

Boj je založen na stejných základech, můžete dokonce mlátit také do stran. Každopádně UI je vylepšeno a vše je trochu akčnější a surovější. Vaše postava zase začne mlátit na úrovni souboje dítěte s kopřivami, postupně se nicméně může vypracovat na solidní Xenu. V demu vás dokonce Korg může naučit lépe ovládat meč a rozdíl je znát.

Příjemná je vylepšená střelba z luku. Nyní klasicky míříte pomocí zaměřovače a luk napínáte. Provedeno je to velmi solidně. Nově pak zbraně nebo předměty taháte z lišty trochu ve stylu World of Warcraft, kam si můžete hodit i lahvičky. Boss nebude mít šanci, když se před ním nyní mohu „nadrogovat“.

Úpravy mají přijít ve všem. Vaření vypadá lépe a bude mít i recepty. Alchymie a kovářství se má zlepšit, a konečně to bude plnohodnotné povolání – takže budete kovat víc než jen jeden meč. Stále se však má držet systém posloupnosti, tedy ingot musíte nažhavit, okovat, zchladit, obrousit. Pro lenochy tady není místo, holoto!

Úkoly nemají žádnou pomoc, musíte dávat pozor na text. Když navíc řeknete nějakou kravinu, může se na vás NPC urazit. Tady není na vtipy „tvoje máma“ žádný prostor. NPC také vadí vytažená zbraň, dokonce mě za to jednou zbili.

Návrat krále?

Demo bylo moc krátké na to, abych si vytvořil obrázek. Jako velkého fanouška mě naštěstí opravdu bavilo, a to, co jsem viděl a příjemný přístup vývojářů, mi dává naději, že tohle je ten Gothic, na kterém jsem vyrůstal. A nyní je zpátky pro další generace. Rozhodně se tedy velmi těším, až hra vyjde. Datum vydání bohužel stále neznáme, snad někdy příští rok.