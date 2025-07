Grand Theft Auto 6 může za první dva měsíce vydělat 7,6 miliardy dolarů, odhadují analytici

Nezáleží na tom, co ostatní vydavatelé chystají. Největší událostí příštího roku v herním světě bude jednoznačně vydání nového GTA. Původně jsme se ho měli dočkat na PS5 a XSX už letos, ale Rockstar ho odložil na 26. května 2026. Není potřeba velkého přemýšlení, aby bylo jasné, že se šestka bude prodávat jako housky na krámě. Podle společnosti Konvoy může za první dva měsíce dosáhnout na neskutečnou částku 7,6 miliardy dolarů, což je v přepočtu přes 161 miliard korun.

Odhadovat výsledek tak dlouho před vydáním není nic jednoduchého. Roli hraje obrovské množství faktorů a zatím si nejsme jisti ani tím, za kolik se bude hra vlastně prodávat. Už před lety se spekulovalo o tom, že si Rockstar nastřelí cenu na 100$. Pokud se bude prodávat i obsáhlejší edice s bonusy, cena bude bezesporu ještě vyšší. Konvoy ve své analýze každopádně počítá s tím, že v základu bude GTA 6 stát 80$, což by u nás s daní vycházelo okolo 2 200 Kč.

Podle spekulací samotný vývoj hry stál 2 miliardy dolarů. To se dle analýzy má vydavatelství Take-Two vrátit hned v prvním měsíci po vydání hry. Konvoy věří, že GTA 6 bude také fungovat jako platforma pro tvůrce ve stylu Roblox, kde si členové komunity tvoří vlastní obsah, ze kterého si sami mohou přijít na slušné peníze. Část z nich by samozřejmě šla do kapsy Take-Two.

Komunitní aspekt a online část hry bude bezesporu velká věc. Součástí Rockstaru je tým, který vytvořil rozsáhlé modifikace FiveM a RedM pro role-play. Vzhledem k tomu, kolik peněz dokázali z GTA Online u pátého dílu vytáhnout, neexistuje možnost, že by s tím nepokračovali i tentokrát. Kromě nákupu samotné hry tak budou zisky generovat i skrz další cesty. Jestli ale výsledek bude skutečně odpovídat odhadům, uvidíme v příštím roce.