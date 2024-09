Gray Zone Warfare odhalilo plány na následující 3 roky. V dohledné době nás čekají noční mise

Brněnští Madfinger Games na jaře způsobili nemalý rozruch na poli vojenských akcí. Jejich Gray Zone Warfare v rámci předběžného přístupu slavilo nemalé úspěchy, ovšem práce nekončí ani zdaleka. Pomalu se daří ladit optimalizaci, což byl největší kámen úrazu prvotní verze. Chystají se samozřejmě i další technické opravy, ale nyní jsme dostali náhled na to, co si pro hru tvůrci plánují na následujících několik let. To vše v rámci updatů zdarma.

První větší přírůstek nás čeká už během podzimu. Název Own the Night Ops mluví sám za sebe. Do husté džungle budeme moci vyrazit i po západu slunce. Na noční mise se budete muset vybavit trochu jinak, než to běžně bývá. Noční vidění vám nesmí chybět. Zároveň ale poznáte i změny na misích během dne. Některé úkoly budou předělané a máme se těšit na řadu drobností, které zpříjemní hraní.

Uncover the Dark Revelations přijde po dalším půlroce, tedy na jaře roku 2025. Toto rozšíření se zaměří hlavně na příběh odehrávající se na ostrově Lamang. Jestli vás ale příběh nezajímá a vyžíváte se více v akci na bojišti, bude vás jistě zajímat Rise as an Elite Operator, které má vyjít příští podzim. S ním nově budou moci hráči získat certifikace podle své odbornosti. Ať už budete zastávat jakoukoliv roli v jednotce, tak se vlastnosti vašeho vojáka budou vyvíjet v daném směru.

Všechna rozšíření nám jistě vývojáři detailně představí s blížícím se vydáním. Prozatím se musíme spokojit jen se stručnými nástřely. Dojde například i na systém výroby, vylepšené plížení a větší roli v budoucnu sehraje také vaše frakce. Aktuální plány sahají až k jaru roku 2027, takže práce mají v Madfingeru opravdu dost. Kromě velkých updatů samozřejmě budou stále přicházet menší vylepšení a opravy. Gray Zone Warfare je prý aktuálně kompletní zhruba z 20 %. Je to tedy běh na dlouhou trať, který se ale už od startu brněnskému týmu vyplatil.